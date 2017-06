Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco la prima estate di Giorgio e Gemma

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: l’estate insieme di Gemma e Marco. La stagione di Uomini e Donne è giunta al termine e per la dama, protagonista indiscussa del trono over si prospetterà un’ estate davvero bollente. Gemma Galgani e Marco Firpo si preparano a trascorrere la loro prima estate insieme. Ancora non si sa cosa i due faranno, ma dal momento che Marco ha dato alla Galgani una copia delle sue chiavi di casa possiamo affermare con certezza che i due trascorreranno tantissimo tempo insieme, e chissà che il cavaliere ligure non riesca finalmente a lasciarsi andare e a provare quei sentimenti per la Galgani che fino ad ora ha messo da parte.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: non si placa il triangolo amoroso.

Intanto lo scambio di accuse tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani non si è placato neppure a fine stagione. Nella puntata conclusiva del Trono Over non sono mancate parole poco carine. Stavolta Manetti ha avuto da ridire anche sul comportamento di Marco firpo: «Marco sta giocando, tira il sasso e nasconde il braccio. Non cambia posizione, mentre Gemma è sempre la solita, lo opprime e vuole attenzioni. Non è vero niente, è una farsa. È un’opera buffa» ha dichiarato Manetti.

Anche Marco ha però detto la sua su questo triangolo di cui ancora molto si parla: «Lei da Giorgio voleva essere amata e voleva l’esclusiva. Cosa che Giorgio non poteva dargli». «Forse con me ha una speranza, mentre con Giorgio l’aveva persa – ha aggiunto -. Sono distante dall’ultimo litigio che hanno avuto. È una persona con cui sto bene, ma se vuol essere impegnativa ci riesce eh!».