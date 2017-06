Anna Oxa contro Virginia Raffaele? La verità

Virginia Raffaele, la polemica con Anna Oxa. Virginia Raffaele è protagonista di uno show su Rai 2, “Facciamo che ero io”, uno spettacolo con tante imitazioni divertenti ed apprezzate. Anna Oxa, però, sembra non apprezzare particolarmente le imitazioni della Raffaele: già nella scorsa edizione di Amici, infatti, la Oxa, allora in giuria, criticò l’imitatrice dicendole di non essere divertente.

Anna Oxa, il post su Virginia Raffaele.

Durante la seconda puntata del programma “Facciamo che io ero” Virginia ha imitato Anna Oxa e ha simulato una diretta Facebook in cui la cantante rivelava di essere fuggita all’estero per motivi di sicurezza e parlava di ‘querele al tavolino del salotto’ e di ‘lobby delle menzioni’. L’imitazione non deve essere risultata gradita alla Oxa che, con un post apparso su Facebook, si usano parole piuttosto pesanti con riferimento all’imitazione: “Carissimi, stiamo ricevendo ancora una volta i vostri messaggi di disgusto per come si usa il marchio Anna Oxa. Noi abbiamo la consapevolezza che solo l’eleganza potrebbe imitare in modo più autentico l’artista. Chi non ha la signorilità può solo mettere il nome del marchio per avere l’illusione di uscire per un attimo da quella innata volgarità che le permette di avere spazi per dare fastidio secondo loro a chi dice NO ai programmi osceni e degradanti”. Poco dopo, però il post è stato rimosso, ed Anna Oxa ha pubblicato un altro post in cui smentisce ogni pubblicazione di commenti critici: “La società Oxarte informa che l’artista Anna Oxa non ha pubblicato nella giornata di ieri , nessun commento e nessun post”.