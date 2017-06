Concorso cancellieri 2017, le ultime news ad oggi, 2 giugno 2017

Concorso cancellieri 2017, le ultime news al 2 giugno 2017: concluse le prove preselettive, si attende la graduatoria. Novità in tema di concorso cancellieri 2017. Le prove preselettive si sono concluse lo scorso 24 maggio e la graduatoria definitiva sarebbe dovuta uscire il 30 maggio, Così non è stato: il Ministero della Giustizia nei giorni scorsi ha pubblicato una comunicazione ufficiale che ha annunciato il doversi ripetere delle prove preselettive per alcuni candidati i cui cognimi iniziano per A, B, C, e D in quanto durante lo svolgimento delle loro prove preselettive si sono svolti alcuni disservizi. Alcuni quiz, infatti, sono stati somministrati con risposte tronche. I candidati invitati a ripresentarsi hanno sostenuti la prova nella giornata di mercoledì 31 maggio, e si sono presentati in due gruppi: una sessione antimeridiana si è presentata a sostenere la prova alla Fiera di Roma alle 8.30, ed una sessione pomeridiana ha svolto i quiz alle ore 14,30.

Concorso cancellieri 2017, le ultime news al 2 giugno 2017: il 6 giugno la graduatoria e la data degli scritti.

Il Ministero della Giustizia sul suo sito ufficiale internet ha annunciato che il la graduatoria dei 3200 candidati ammessi alle prove scritte sarà pubblicata il 6 giugno. Nella stessa data verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale anche la data della prova scritta.