Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di Caterina Balivo di oggi, 2 giugno 2017.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 2 giugno 2017: i dolci di Alessandro Servida. Continua la speciale edizione Summer di Detto Fatto: Caterina Balivo ci regala un pomeriggio insieme in allegria anche oggi, nel giorno della Festa della Repubblica, e propone tanti interessanti tutorial. Alessandro Servida si rende protagonista di un bellissimo gesto, e corona il sogno di Andrea, affetto dalla sindrome di down, che vorrebbe preparare un dolce con lui. Alessandro e Andrea fanno la spesa insieme, e poi preparano, nel laboratorio di Alessandro, un goloso tiramisù, ed Alessandro non ha potuto far altro che fare i complimenti ad Andrea, che si è rivelato preparato, preciso e molto creativo! In trasmissione, invece, Alessandro e Andrea propongono degli ottimi biscotti.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 2 giugno 2017: moda mare.

Detto Fatto prosegue con un tutorial sulla moda mare. Una bella diplomanda cerca un costume adatto ad un party al mare, a Praia a Mare, e a Detto Fatto Silvia Nobili le propone tre bellissimi costumi. La ragazza sceglie un costume intero nero brillantinato, molto elegante con profonda scollatura, e Silvia Nobili ci spiega come realizzarlo a mano.