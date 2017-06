Festa della Repubblica, oggi 2 giugno 2017: le origini storiche e il protocollo ufficiale. Oggi, venerdì 2 giugno 2017, si celebra in Italia la Festa della Repubblica, in onore del referendum del 1946 con il quale gli italiani scelsero di abbandonare la monarchia come forma di governo. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, il 2 e il 3 giugno 1946 si tennero le prime votazioni a suffragio universale della storia d’Italia, per stabilire la forma istituzionale dello Stato. 12.718.641 italiani scelsero di votare per la repubblica, 10.718.502 votarono a favore della monarchia, mentre 1.498.136 votarono scheda bianca o nulla. Dopo molte polemiche e contestazioni, i risultati ufficiali furono annunciati solo il 18 giugno 1946, e in quel giorno la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana.

Nell’Italia del Nord vinse la repubblica in quasi tutti i centri urbani principali, mentre al sud prevalse nettamente la monarchia. A Napoli la monarchia prese 900 mila voti (contro 250 mila per la repubblica); a Palermo quasi 600 mila contro 380 mila; a Roma la monarchia superò la repubblica di circa 30 mila schede. Pochi sanno però che questa festività non si è celebrata sempre il 2 giugno. Dal 1948 al 1977 la Festa della Repubblica fu fissata per il 2 giugno, ma a partire dal famigerato anno della “seconda contestazione studentesca” si decise di farla cadere la seconda domenica di giugno. Il motivo principale fu la crisi economica di quegli anni, caratterizzati anche da una forte instabilità politica e dagli attentati del terrorismo rosso e nero. In questo modo non si sarebbe “perso” un giorno lavorativo.

L’anno precedente, il 1976, la tradizionale parata militare venne eccezionalmente annullata a causa del terremoto del Friuli Venezia Giulia. Nel 2000 il governo Amato decise di ristabilire la Festa della Repubblica per il 2 giugno. Il cerimoniale ufficiale della Festa della Repubblica prevede che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deponga una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria che a piazza Venezia, a Roma. Lungo i Fori Imperiali a Roma ci sarà la sfilata delle forze armate (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Carabinieri). Parteciperanno anche la Guardia di Finanza, la Polizia, i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, la Croce Rossa Italiana e alcuni corpi della polizia municipale di Roma e della protezione civile.