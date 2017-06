Formentera14, al party di presentazione del libro tantissimi vip. Presente anche Belen, Bettarini e la Ventura

#Formentera14, la presentazione del libro di Gabriele Papriglia. Gabriele Papriglia ha presentato il suo primo romanzo #Formentera14, e tantissimi Vip hanno partecipato al party per la presentazione del libro. Il locale per l’occasione è stato decorato in stile Formentera e un chiringuito appositamente allestito serviva in onore dei due protagonisti del romanzo d’amore il freschissimo cocktail Jackgloria’s. Nel vero spirito della serata il deejay e produttore Ben dj ha suonato la selezione di brani musicali raccolti nel libro. Il giornalista ha voluto al suo fianco il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini e l’amica Belen Rodriguez.

#Formentera14, tutti i vip invitati al party di presentazione.

Tra gli invitati tantissimi ospiti famosi: il motociclista Andrea Iannone, Simona Ventura, Stefano Bettarini, la comica Katia Follesa, Elenoire Casalegno, Aida Yespica in compagnia del fidanzato imprenditore Enrico Romeo, le bellissime Claudia Galanti e Cecilia Capriotti, l’ex velina Costanza Caracciolo, Giulia Calcaterra, la “bomberina”Laura Cremaschi, Giulia Salemi, Micol Ronchi, Margot Ovani, Farid Shirvani e Nicolò Ferrari e l’attrice internazionale Catrinel Marlon. Inoltre presenti anche il direttore di Videonews Claudio Brachino, il conduttore Pierluigi Pardo e il regista Roberto Cenci. Dal mondo di Uomini&Donne i tronisti Desirée Popper e Claudio Sona. Non solo tv, tra i presenti anche il portiere del Chievo Stefano Sorrentino e il bomber dell’ Hellas Verona Gianpaolo Pazzini accompagnato dalla moglie wedding planner Silvia Slitti.

Moltissimi anche gli influencer: gli youtuber Matt&Bise, il re delle parrucche Gordon e la giovanissima Elisa Maino. Tutti i VIP hanno dimostrato il loro sostegno e affetto nei confronti dell’autore Gabriele Parpiglia fotografandosi con il libro in mano e postandolo sulle loro pagine social, trasformando in un vero e proprio fenomeno social il romanzo #Formentera14.

“Grazie” dice l’autore “a chiunque abbia condiviso con me questa serata. Noi tra di noi. Ora si parte sul serio: prima data 5 giugno”. Gabriele Parpiglia presenterà infatti ufficialmente #Formentera14, lunedì 5 giugno, alle ore 19.00, presso il “Mega-Store” Mondadori, in via Marghera, Milano, con Elenoire Casalegno e la coppia più forte del web Matt & Bisè.

Gabriele Parpiglia, classe 1979, giornalista professionista, firma di “Chi” da oltre quindici anni, si occupa di spettacolo, attualità, cronaca e sport. Autore di numerosi programmi televisivi, come Verissimo, Maurizio Costanzo Show, L’intervista, Il Grande Fratello Vip, Tikitaka, L’isola dei Famosi, per citare i più recenti, collabora, inoltre, con la struttura di Maria De Filippi. Questo è il suo primo romanzo e il suo cuore batte ancora forte, come quando ha scritto la prima parola, sillaba, consonante, vocale di #Formentera14…