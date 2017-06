La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette dell'ultimo appuntamento,oggi 2 giugno 2017

La prova del cuoco di oggi 2 giugno 2017. Siamo ormai agli sgoccioli di questa Ed. de La prova del cuoco 2016/2017. Oggi 2 Giugno 2017 ultimo appuntamento con La Prova del Cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici. Ultimo appuntamento da non perdere oggi a La prova del Cuoco in cui verrà decretato il vincitore di questa edizione. La prova del cuoco è uno show culinario dove viene mostrata la preparazione di diverse ricette, nonché dati utili consigli e invitati cuochi e maestri di cucina. In attesa della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo che nella giornata di ieri abbiamo assistito alla preparazione dei pomodori ripieni di riso di Anna Moroni. In cucina ieri a La prova del cuoco ci sono state la Moroni e Alessandra Spisni per la sfida Attente a quelle due. Due ricette estive per La prova del cuoco e se Anna Moroni preparava i pomodori ripieni di riso, la Spisni vinceva con la ricetta degli strozzapreti con melanzane di Donna Calì. I pomodori ripieni al riso è il piatto classico di Anna Moroni per l’estate.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi, ieri 1 Giugno 2017.

Penultimo giorni di gara ieri a La prova del cuoco. Il menù del pomodoro prevedeva dei tortelli di caprino e pistacchio con topinambur in tre consistenze e poi pollo laccato con mirtillo e rosmarino. Capelletti asparagi e ricotta al pesto di mandorle e involtini di vitello con porri e bieta per la squadra del peperone verde. Giudice unico Paolo Massobrio. A vincere la sfida di oggi èstata la squadra verde. Chi vincerà la finale nella puntata della prova del cuoco di oggi? Appuntamento alle 11:50 su Rai 1 per l’ultimo appuntamento.