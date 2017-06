Meteo – le previsioni weekend 2-4 giugno 2017 – Al Nord: In prevalenza soleggiato salvo addensamenti dal pomeriggio sulle zone alpine, con piovaschi e qualche temporale in intensificazione serale su Ovest Alpi. Temperature stabili, massime tra 30 e 33.

Al Centro: Sole prevalente, salvo qualche cumulo pomeridiano lungo l’Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 27 e 32.

Al Sud: Sole prevalente, salvo variabilità in Puglia e qualche isolato fenomeno diurno su dorsale e Salento. Temperature senza variazioni, massime tra 25 e 29.

Meteo previsioni weekend 2-4 giugno 2017 – Domenica 4 Giugno

Secondo le previsioni Meteo del weekend 2-4 giugno 2017 – Al Nord: Tempo instabile con piogge e temporali in rapida propagazione da Ovest verso Est, più frequenti e intensi a Nord del Po, più deboli su Romagna e Liguria. Temperature in calo, massime tra 26 e 31. Al Centro: Nubi in parziale aumento nel corso della giornata con possibilità di qualche fenomeno diurno sull’alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 26 e 30. Al Sud: Prevalenza di sole, seppur offuscato da velature e stratificazioni alte in scorrimento da Ovest. Temperature senza variazioni, massime tra 25 e 29.