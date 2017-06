Pensioni anticipate, Ape sociale. Le novità nella manovra correttiva. Le ultime novità sulle pensioni anticipate e l’Ape vengono dall’approvazione della manovra correttiva di bilancio. La Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C.4444). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Pensioni, Ape sociale: le novità.

Le novità sulle pensioni anticipate contenute nella cosiddetta manovrina riguardano l’anticipo pensionistico conosciuto come Ape agevolata. L’art.53 recita: “La disposizione è diretta a chiarire che le attività lavorative incluse negli elenchi degli allegati C ed E della legge n. 232 del 2016, per le finalità di cui rispettivamente ai commi 179, lettera d), e 199, lettera d), si considerano svolte per sei anni in via continuativa anche tenendo conto di interruzioni per un periodo comunque complessivamente non superiore a dodici mesi, a condizione che il periodo complessivo di interruzione corrisponda, in ogni caso, a un periodo di attività lavorativa di cui ai predetti allegati effettivamente svolto nel periodo immediatamente precedente l’intervallo considerato, vale a dire nel settimo anno precedente il momento di decorrenza dell’indennità di cui al comma 181 e il momento del pensionamento di cui al comma 199″.

Inoltre: “Il comma 3 prevede che all’articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia aggiunto il seguente periodo: ‘I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all’interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento”.