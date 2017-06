Selfie - Le cose cambiano, il look di Belen Ridriguez e di Simona Ventura di stasera, 2

Selfie – Le cose cambiano, stasera 2 giugno 2017 la quarta puntata. Stasera, 2 giugno 2017, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di Selfie – Le cose cambiano, la trasmissione di Simona Ventura attraverso cui le persone che vogliono cambiare alcuni aspetti fisici o psicologici possono inviare le loro richieste d’aiuto. Tante le emozioni, stasera 2 giugno 2017 a Selfie, ed ammiriamo nuovi outfit scelti dalle due indiscusse protagoniste, Simona Ventura e Belen Rodriguez.

Selfie – Le cose cambiano, il look di Simona Ventura stasera, 2 giugno 2017.

Per la puntata di Selfie – Le cose cambiano di stasera, 2 giugno 2017, Simona Ventura ha scelto di indossare un outfit molto raffinato ed allo stesso tempo originale nei classici colori dell’eleganza nero e bianco. Si tratta di un completo con camicia bianca e foluard con raffinati ricami che viene applicato all’interno della cintura, per un effetto molto chic.

Simona Ventura in ogni puntata propone degli outfit molto eleganti. Per la prima puntata di Selfie – Le cose cambiano, andata in onda lunedì 8 maggio 2017, Simona Ventura ha scelto di indossare un elegante completo pantalone con giacca dalla profonda scollatura impreziosita da frange sulle maniche. Per la seconda puntata, la conduttrice ha optato per un eleganti abito corto nero a tubino reso luminoso e vivace da una stampa dorata con forma di serpente. Per la scorsa puntata di Selfie – Le cose cambiano, Simona Ventura ha scelto un outfit molto elegante: si tratta di un raffinato tailleur pantalone di uno dei colori di maggiore tendenza per questa primavera estate 2017, il cipria. Il tutto è impreziosito da un sotto giacca con preziosi disegni e con una collana argento.

Selfie – Le cose cambiano, il look di Belen Rodriguez stasera, 2 giugno 2017.

Stasera, 2 giugno 2017, Belen Rodriguez per la quarta puntata di Selfie – Le cose cambiano, ha scelto di indossare un completo con giacca e minigonna sui toni dell’azzurro, del blu e del bianco con intriganti fantasie.

Belen Rodriguez durante la prima puntata di Selfie ha fatto il suo ingresso in trasmissione con un outfit molto grazioso: si tratta di un abito corto con spacco laterale composto da canotta nera e da minigonna argento metallizzata con punti luce. Per la seconda puntata, invece, Belen ha optato per un abito a manica lunga rosa cipria con stampa floreale con dei graziosi bottoncini laterali. Per la terza puntata di Selfie – Le cose cambiano, Belen Rodriguez ha scelto di indossare un raffinato abito total black con minigonna a tubino e corpetto con profonda scollatura ed una miriade di pietre gioiello che donano luminosità all’outfit.