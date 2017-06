Tagli di capelli estate 2017: ecco tutte le ultimissime tendenze

Tagli di capelli estate 2017: tutte le ultime tendenze. L’estate è ormai vicinissima e già in molti stanno pensando, se non l’hanno già fatto, di cambiare il proprio look. Le tendenze capelli dell’estate 2017 sono ricche di novità, basta solo lasciarsi ispirare. Si va dai tagli di capelli alla moda e colori originali e portabilissimi al tempo stesso. La moda in tema di tagli di capelli e tendenze capelli estate strizza l’occhio alla semplicità senza rinunciare a dettagli glam-chic che la rendono unica. I protagonisti saranno i tagli di capelli corti, in stile boyish, al lob riccio di derivazione Eighties, fino alle flat waves, il vero must-have della stagione.

Tagli di capelli estate 2017: i taglio di capelli a scodella.

Il taglio corto più trendy dell’ estate 2017 sarà senza dubbio il bowl cut, ovvero il classico taglio di capelli a scodella rivisitato però in chiave urban chic per quante amano i tagli di capelli corti in stile boyish, ma desiderano comunque un tocco glam e femminile, degno delle più aggiornate trendsetter d’oltreoceano. L’ispirazione viene dal pixie cut – altro hairstyle corto amatissimo – del quale però non mantiene l’accentuata scalatura e frammentazione a vantaggio di uno styling decisamente più geometrico, questo grazie soprattutto al ciuffo folto e bombato a cui deve la denominazione di bowl o scodella. Scalature sul ciuffo per chi ha una capigliatura molto folta o dare movimento con sfumature di qualche tono più chiaro rispetto al vostro colore base.