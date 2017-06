Tagli di capelli estate 2017: l'amatissimo bob e le tutte sue varianti

Tagli di capelli estate 2017: il bob e le sue varianti. Ecco che la nuova stagione che avanza porta con se voglia di cambiamento. Il tutto, per la maggior parte delle donne, inizia dal taglio di capelli. Tra i diversi tagli di capelli il bob sarà ancora il protagonista indiscusso della moda capelli estate 2017, meglio però se short bob. Il taglio di capelli a carrè con frangetta oppure caschetto frammentato e super scalato saranno le opzioni ben accette. La variante più cool secondo l’estate 2017 ​sarà però senza dubbio il bob destrutturato: un caschetto irregolare e molto sfilato ai lati, che punta tutto su movimento e dinamicità, perfetto anche per chi ha capelli mossi o ricci.

Tagli di capelli estate 2017: il long bob

La frangia, da sempre amatissima, sarà un altro top trend dell’estate 2017. Proprio come il bob, anche il long bob rappresenta un evergreen intramontabile che non conosce crisi e sta bene a tutte. Per l’estate 2017, il lob più alla moda sarà però riccio e con frangia importante, sul modello del taglio di capelli swag di derivazione post-punk e in omaggio agli hairstyle in stile anni Ottanta. Dunque via libera a scalature matte, concentrate soprattutto sulle lunghezze, e volumi pieni nella parte alta della chioma; e poi frange importanti e super folte.