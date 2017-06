Uomini e Donne, le ultime news: le accuse mosse a Marco e Federica

Uomini e Donne, le accuse a Marco e Federica. Il tronista Marco Cartasegna scelse Federica Benincà, ma qualche dubbio su come stiano andando le cose preoccupa i fan: i due sono poco presenti assieme sui social, poche foto romantiche e poche dichiarazioni in pubblico. A differenza di quanto sta accadendo per la coppia formata da Luca Onestini e Soleil Sorge, infatti, Marco Cartasegna e la sua fidanzata sono più intimi e non amano farsi vedere in pubblico.

Federica Benincà, dopo diversi messaggi per giorni, ha risposto agli utenti intervenendo in una conversazione tra fan, ecco quanto dichiara: “Semplicemente io ho un lavoro e studio anche all’università, ho una laurea da prendere. E lui lavora ed è sempre in giro. Ci conosciamo da due mesi, convivere e stare 24 ore su 24 insieme, ora mi sembra esagerato. Stare insieme è bello e giusto, ma senza rinunciare alle proprie passioni, lavoro e individualità”. Ma i fan non si placano e anzi accusano Federica di “volersi divertire un po’ troppo senza Marco, le tue foto le vedono tutti”.

Uomini e Donne, le ultime news: Federica difende la sua storia con Marco.

Federica risponde su instagram e precisa che vista la sua giovane età non ha intenzione di chiudersi in casa perché Marco non c’è. “Pensarla così è da retrogradi. Quindi per voi dovrei ritirarmi sul cucuzzolo di una montagna?”. Marco Cartasegna, invece, ha preferito rimanere in silenzio.