Uomini e Donne: termina la stagione 2016-2017, ecco cosa vedranno ora i telespettatori

Uomini e Donne: termina la stagione 2016-2017. Dal 1 Giugno è terminata questa stagione di Uomini e Donne che ci ha accompagnato per diversi mesi e ci ha fatto appassionare alle avventure amorose dei protagonisti. La stagione che si conclude, è stata comunque molto soddisfacente. Sono stati tantissimi i fan che hanno mostrato il loro interesse nei confronti dei percorsi dei tronisti in gioco. Particolarmente seguito è stato il primo Trono Gay con Claudio Sona e Mario Serpa, una storia purtroppo naufragata, ma a settembre ci sono buone possibilità che un nuovo tronista gay sederà sulla poltrona rossa. Le ultime messe in onda di Uomini e donne ci hanno fatto vedere il post scelta dei protagonisti del Trono Classico ma anche uno speciale dedicato al Trono Over. Nel primo caso abbiamo visto come procede la relazione per alcune neo coppie, mentre nel secondo si è dedicata l’attenzione a certe coppie ‘senior’ che si sono formate negli scorsi anni grazie al dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: la redazione si prepara per la stagione 2017-2018.

Adesso, la redazione si prepara per la stagione 2017-2018 che vedrà nuovi tronisti sul Trono Classico, ma anche nuove dame e nuovi cavalieri per il Trono Over. Sul principale canale Mediaset a breve tornerà la soap campione di ascolti nella scorsa stagione Cherry Season – La stagione del cuore. Confermato dunque l’avvicendamento già visto nella passata stagione, quando la trasmissione turca è subentrata dopo la conclusione di Uomini e donne 2016.