A Sua Immagine, anticipazioni di oggi sabato 3 giugno 2017: visita al Museo archeologico di Velletri!

A Sua Immagine, anticipazioni oggi sabato 3 giugno 2017. Oggi ci sarà un nuovo appuntamento con il programma di Rai 1 A Sua Immagine. In previsione per oggi, un viaggio alla scoperta dei principali centri dei Castelli Romani, tra storia, arte, fede e devozione, cui si aggiungeranno nel corso dell’estate nuove puntate alla scoperta dei luoghi più belli del Vaticano. Lo propone il ciclo estivo dei sabati di “A Sua Immagine”, in onda da sabato 3 giugno alle 17.15 su Rai1. Si parte con visita a Frascati, da dove si vede Roma.

A Sua Immagine, anticipazioni oggi sabato 3 giugno 2017: il museo archeologico di Velletri!

Il primo appuntamento con Lorena Bianchetti è al Museo archeologico di Velletri, che ospita fra le altre cose il sarcofago delle “fatiche di Ercole”; nel centro storico della città si incontrano, inoltre, i giovani dei Licei che preparano i cartoni che raccoglieranno la cera delle candele della più importante processione dell’anno: quella della Madonna delle Grazie. Alle 17.30 la linea passa a “Le ragioni della speranza”. Questa settimana don Marco Pozza è ad Asiago, dove insieme ai ragazzi della Contrada Rigoni di Sotto (Bosco di Gallio) spiega le origini della grande rogazione.