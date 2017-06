Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le novità dal mondo delle carceri al 3 giugno 2017. Ancora nessuna novità sul fronte amnistia ed indulto, nonostante il nuovo sciopero della fame intrapreso da Rita Bernardini e nonostante le notizie il più delle volte allarmanti che provengono dal mondo delle carceri. Gli istituti penitenziari italiani sono afflitti dal grave problema del sovraffollamento ma non solo. Molti istituti di detenzione sono fatiscenti, e spesso consentono. Uno dei più grandi problemi delle carceri italiane era in passato, ed è di nuovo oggi in quanto fenomeno in aumento, il sovraffollamento. Altro grave problema è l’esistenza di strutture fatiscenti ed insalubri. Una struttura che presenta gravi problemi è quella del carcere di Varese, e la consigliera regionale del M5S Lombardia Paola Macchi denuncia la situazione ed invita Maroni a visitare questo carcere: “E a questo punto invito il Presidente Maroni ad andare a fare una visita a queste carceri dimenticate nella sua città, ma non una visita ufficiale, di spolvero, ci vada a sorpresa e giudichi lui se quanto vede può essere accettabile in una città dove si spendono tanti soldi pubblici ma solo per il salotto buono. Come figura istituzionale facente parte della Commissione Carceri trovo doveroso andare a visitare le carceri anche in forma non ufficiale, quindi questa settimana mi sono recata al carcere di Varese per vedere cosa si stava facendo per questa struttura vecchissima che avevamo già visitato un paio di volte con la Commissione”.

Amnistia e Indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 3 giugno 2017: la situazione del carcere di Varese.

Paola Macchi si chiede come mai in questi anni non è stato fatto nulla per il carcere di Varese, che si conferma essere il più fatiscente della regione Lombardia. La Commissione Carceri ha recentemente approvato una risoluzione che invitava la Giunta regionale a chiedere al Ministero di Giustizia la dismissione della Casa circondariale di Varese per poter far iniziare opere di riqualificazione e ampliamento, operazioni necessarie per garantire ai detenuti spazi adeguati per il benessere fisico e psicologico e per favorire misure volte al reinserimento nella comunità civile. Paola Macchi a varesenews.it ha dichiarato che “Non si è più saputo nulla sull’ampliamento, ma sono stati stanziati 50.000 euro per il rifacimento del piano terra e si attendono conferme per altri 100.000 euro per il rifacimento del primo e secondo piano. Tutti i lavori sono fatti in economia, utilizzando cioè manodopera interna, i detenuti stessi, che vengono pagati per questi lavori così da poter non solo impiegare le giornate lunghe della detenzione ma guadagnare anche qualcosa da poter magari mandare a casa. I lavori stanno proseguendo, rendendo decenti i servizi delle celle che prima non lo erano, bonificando i muri spesso intrisi di acqua e muffa a causa delle perdite delle tubazioni e rifacendo impianti di riscaldamento vetusti che negli scorsi inverni hanno lasciato al freddo i detenuti anche per settimane. Il carcere ha più di 100 anni, è in una struttura antica e non solo manca di spazi decenti per le attività comuni e per la palestra ma ha una cucina e un passeggio esterno che definire vergognosi è poco”. C’è da chiedersi, però, continua Paola Macchi, come mai è stato previsto un “ben misero stanziamento per una parziale ristrutturazione, la direzione e il provveditorato non abbiano chiesto più fondi per intervenire anche sulla cucina e i passeggi. Ricordiamo che l’art. 27 della Costituzione dispone che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato anche perché altrimenti davvero si rischiano recidive a go go”.