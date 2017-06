Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip ad oggi 3 giugno 2017

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ultime news. Andrea Iannone è sempre più innamorato di Belen Rodriguez. Il pilota di MotoGP ha appena pubblicato uno scatto su Instagram in cui appare mentre accarezza dolcemente il viso della fidanzata. Insieme all’immagine, Andrea ha scritto una piccola ma incisiva dedica: “Tendra el cielo tu color…”. Si tratta di una citazione presa dalla canzone ‘Nos Veremos Otra Vez’, che tradotta in italiano vuol dire: “Il cielo avrà il tuo colore”. Nonostante negli ultimi tempi le performance del centauro stiano deludendo alcuni dei suoi fan, Iannone è convinto che la showgirl argentina sia per lui un grande supporto, e non un motivo di distrazione.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news.

Parlando con il ‘Corriere dello Sport’ ha voluto mandare un messaggio chiaro a chi crede che la Rodriguez sia laausa delle sue sconfitte in pista. “Mi viene da ridere… chi conosce così bene la mia vita privata da poterne discutere? Ti voglio parlare a cuore aperto: il primo ad essere insoddisfatto dell’attuale situazione sono io, ma Belen in questo momento anzi mi è di supporto. E’ una ragazza unica nel suo genere, umile. E’ lei a spronarmi quando mi vede giù”, ha detto Andrea senza la minima esitazione.