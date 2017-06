Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le ultime news gossip ad oggi 3 giugno 2017

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ultime news. Michelle Hunziker ha lanciato una sfida social molto speciale a tutti i suoi follower, pubblicando su Instagram una foto in cui bacia il marito Tomaso Trussardi, la conduttrice ha invitato tutti gli altri a fare altrettanto: “Voglio lanciare questa nuova sfida per tutti #ilbaciopiùbello! Il mio #ilbaciopiùbello è @therealtrussardigram ! Ogni momento è giusto, ma specialmente questo momento necessita di gesti d’amore!!! Baciate un fidanzato, una moglie, un marito, un padre, una mamma, un’animaletto del cuore, un oggetto, insomma baciate un po’ chi volete, ma postate i vostri baci più belli!!!”. Ha scritto Michelle.”Intanto nomino alla sfida @therealauroragram , @belenrodriguezreal e @renzorosso aspetto i vostri baciiiiii!!!!”, ha poi aggiunto.

Michelle Hunziker, le news ad oggi 3 giugno 2017.

Dopo qualche ora in rete sono cominciate a comparire molte foto in risposta alla sfida della Hunziker, che ha così registrato un video per ringraziare e incitare a fare ancora di più. “Siete meravigliosi, ho visto dei baci bellissimi che veramente mi hanno aperto il cuore. Se andate a vedere sull’hashtag la quantità di gente che ha partecipato fa capire quanto amore c’è ancora in giro. E vai! Ma sai che speranza che da…”, ha detto la bionda nella clip postata su Instagram.

