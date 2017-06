Acconciature e tendenze capelli estate 2017: le flat waves. L’accoppiata long bob con tendenza onde piatte è decisamente il trend cult dell’ estate 2017. Le flat waves infatti, si sono imposte sin da subito come il must-have dell’anno: si tratta di onde naturali, chic e femminili, che intervengono solo sullo styling e non sul volume della chioma, perfette soprattutto con i tagli di capelli di media lunghezza. A differenza delle beach waves – top trend del 2016 – le onde piatte risultano ancora più naturali e meno definite, pertanto risultano particolarmente indicate per chi sfoggia capelli lisci.

Per quanto riguarda le colorazioni ci saranno tonalità capaci di accontentare dalle amanti delle tinte soft alle fan delle cromie più originali e stravaganti. Il trend colore capelli è senza dubbio il tiger eye, perfetto per le donne more che desiderano dare un tocco di brio a chiome un po’ troppo uniformi. Si tratta infatti di un castano caldo ravvivato da sfumature color caramello.

Colorazioni capelli estate 2017: il blorange.

Per chi invece vuole osare un po’ di più, ecco il blorange, un mix di blonde e orange che dà origine a una tonalità pastello delicata e non eccessiva, amatissima dalle celebrities più trendy e all’avanguardia. Se non amate gli eccessi, potete anche scegliere di utilizzare questa tinta solo sulle lunghezze, per un effetto più soft e discreto.​