MotoGP, Gran Premio del Mugello, qualifiche: grande prova di Rossi, dopo l’incidente in motocross. Valentino Rossi ci ha abituato ad imprese epiche, ma quella di oggi è davvero incredibile! Ad una sola settimana dall’incidente in motocross, il pilota pesarese ha conquistato un ottimo secondo posto nelle qualifiche di oggi nel circuito del Mugello. Dopo il trauma toracico subito, la sua partecipazione per il GP del Mugello era in dubbio ma Rossi ha stupito tutti. Addirittura è riuscito a registrare il miglior tempo nelle prove libere 3 di oggi. Con un risultato così passa in secondo piano anche lA pole position di Maverick Viñales, che ha preceduto il suo compagno di squadra di 239 millesimi.

MotoGP, Gran Premio del Mugello: sorride la Yamaha, con la pole di Vinales e il secondo posto di Rossi.

Al terzo e al quarto posto le due Ducati di Andrea Dovizioso e di Pirro. Al quinto e al sesto posto le due Honda di Marc Marquez e Dani Pedrosa. Al settimo posto Jorge Lorenzo (Ducati). Valentino è soddisfatto e ambizioso allo stesso tempo: “è stata una bellissima giornata perché fisicamente sono migliorato, sono un po’ meno in affanno e sento meno dolore. Già stamattina ero competitivo. Il problema è che siamo tutti lì, sia come giro secco, sia come passo, e quindi sarà una lotta serratissima”, ha commentato il pesarese.

Poi un po’ di autocritica: “purtroppo ho fatto un errore stupido nell’Fp4: sono arrivato largo su un punto sporco, ho provato a starci dentro ma non ci sono riuscito e sono scivolato. Ero anche con la seconda moto, quella un po’ peggio. Per fortuna, non mi sono fatto niente, ma la caduta mi ha comunque tolto feeling: in qualifica, infatti, ho fatto più fatica, mi sono dovuto resettare. Per questo motivo il secondo posto è… più meglio”. Appuntamento a domani, domenica 4 giugno 2017, alle 14:00 per l’attesissima gara del Mugello, che sarà trasmessa in diretta su Sky Moto GP e TV8.