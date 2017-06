Sereno Variabile, parte oggi la speciale edizione Estate

Sereno Variabile Estate, da oggi 3 giugno 2017 tanti consigli sulle vacanze! Parte oggi, sabato 3 giugno 2017, la speciale edizione estiva di Sereno Variabile. La trasmissione di Rai 2 condotta da Osvaldo Bevilacqua inizia il suo viaggio nella dimensione delle vacanze estive, e fino al 3 settembre verranno proposte idee e spunti per viaggi nelle più belle località italiane. A partire dal weekend del 10 e 11 giugno, l’appuntamento con il programma diventa bisettimanale, con la doppia messa in onda del sabato alle 13.30 e della domenica alle 13.45.

Ogni settimana Osvaldo Bevilacqua approfondirà la conoscenza di località che offrono particolari attrattive durante la bella stagione, mettendone in risalto le bellezze e le eccellenze ed evidenziandone le offerte più invitanti, le proposte più curiose, i personaggi e i primati. A partire poi dal 20 agosto, un’altra novità: Osvaldo Bevilacqua sarà affiancato da Giovanni Muciaccia, il popolare conduttore televisivo che tutti ricordano come animatore della fortunata trasmissione di Rai2 “Art Attack”. Insieme i due proseguiranno il viaggio in Italia per visitare i più rinomati centri di villeggiatura.

Tanti e diversi gli argomenti che verranno trattati, in un viaggio che dal mare ci porterà anche in montagna e nell’entroterra: lo sport, le escursioni, le spiagge più belle, la vela, le immersioni subacquee, le vacanze nei rifugi, la gastronomia, le tradizioni e poi ancora arte, storia, monumenti, artigianato, avventura, natura e ambiente, locali e ritrovi. Un’estate quindi piena di proposte e ricca di appuntamenti per “Sereno Variabile”, la popolare trasmissione che ha conquistato l’ambito riconoscimento del Guinness World Record come programma televisivo di viaggi di più lunga durata del mondo.

Sereno Variabile Estate, le tappe estive.

In questo lungo tour estivo, le troupe di Sereno Variabile Estate visiteranno le valli del Trentino, le coste del Lazio lungo la Riviera di Ulisse, le isole di Linosa e Lampedusa, e poi si recheranno, seguendo il suggestivo richiamo della antica Rotta dei Fenici, sulle meravigliose spiagge e sulle affascinanti isole della Sardegna sud occidentale. A dare il via a questa edizione estiva, una puntata dedicata all’Isola di Ischia: la bellissima isola del Mare Tirreno sarà protagonista della puntata in onda sabato 3 giugno alle 13.30 su Rai2.

Guidati da Osvaldo Bevilacqua seguiremo un itinerario tra le varie località ischitane per parlare di tanti argomenti. Punto di partenza il porto di Forio, dove Osvaldo incontrerà i pescatori appena sbarcati con il pescato della giornata e intervisterà turisti e avventori abituali. Proseguiremo visitando uno stabilimento termale per scoprire i benefici delle cure termali. A Barano visiteremo un centro ippico che organizza stage di equitazione circense, trekking ed escursioni a cavallo per ammirare le bellezze naturalistiche dell’isola. Salito a bordo di una motovedetta Osvaldo intervisterà un ufficiale della Guardia Costiera che darà consigli utili per scoprire il mare di Ischia e per navigare in sicurezza. Dopo una pausa dedicata ai piatti e ai sapori tipici, un finale musicale sulle note di una romantica canzone di Totò dedicata proprio a Ischia. “Sereno Variabile estate” è programma di Osvaldo Bevilacqua, Giuseppe Gennaro e Nicola Sisto, a cura di Gianluca Falessi, produttore esecutivo Alessandra Badioli, regia Lucio F. Nicolini.