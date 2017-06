Tagli capelli corti estate 2017, tutti i trend per la nuova stagione. Tra i tagli di capelli dell’estate 2017 in prima linea troviamo il pixie cut, detto anche doppio taglio, ossia il classico taglio alla maschietto con i lati rasati. Molto gettonati sono i tagli di capelli cortissimi, in particolare rasati, ma anche i tagli corti realizzati sui capelli ricci, come abbiamo visto sulle passerelle, la faranno da padrona nell’estate 2017.

Tagli capelli estate 2017: i trend e le tendenze tagli per la nuova stagione.

Tra le tendenze capelli per l’estate 2017 troviamo da una parte i caschetti, i bob i tutte le varianti, e dall’altro i tagli rasati, i taglio corti asimmetrici, i tagli a scodella, ed i pixie cut, riadattati anche ai capelli ricci, che prevedono un ciuffo laterale più o meno lungo e più o meno spettinato, che potrà essere sfoggiato anche con i capelli ricci.

Tagli capelli rasati ed undercut estate 2017.

I tagli di capelli rasati, che fanno concorrenza ai pixie cut, e tra questi, distinguiamo i tagli undercut, cioè la rasatura dei capelli nella zona della nuca, e sidecut. Quest’ultimo tipo di tagli di capelli prevede diverse varianti, ad esempio può essere anche portato con un caschetto che presenta un lato rasato.

Tagli capelli corti estate 2017: la gallery con i trend e i tagli must have del momento! 1 su 28