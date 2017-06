Parte alla grande la domenica del Gran Premio d’Italia del Mugello: Andrea Migno del Team Sky centra la prima vittoria in carriera in Moto3, Fabio Di Giannantonio è secondo. A fine gara Valentino Rossi, proprietario della scuderia, abbraccia con gioia i vincitori. Parte dunque nel migliore dei modi per l’Italia la domenica del Mugello. Il ventunenne Andrea Migno – di Cattolica – ha vinto il Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale classe Moto3.

Il pilota dello Sky Racing Team – proprietà di Valentino Rossi – al primo successo in carriera, ha preceduto il connazionale Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) e lo spagnolo Juanfran Guevara (RBA BOE Racing Team). In top ten anche Nicolo Bulega (SKY Racing Team VR46), decimo, che ha chiuso davanti ad Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0). 13° Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers). Settimo il leader della classifica, lo spagnolo Leopard Racing (7°). A fine gara è arrivato anche l’abbraccio del “boss” Valentino Rossi a suggellare la domenica perfetto di Migno, la cartolina di questo esaltante Gran Premio per i colori azzurri. Al comando della classifica generale rimane il pilota spagnolo Joan Miro a quota 108 punti, Di Giannantonio sale al terzo posto a quota 71 punti, mentre Andrea Migno entra nella top five arrampicandosi fino a quota 68.