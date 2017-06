Albano, Romina Carrisi, Loredana Lecciso, le ultime news gossip ad oggi 4 giugno 2017

Romina Carrisi, le ultime news. Romina Carrisi è stata ospite del Maurizio Costanzo Show, dove ha raccontato di aver trascorso gli ultimi sette anni a Los Angeles, prima di tornare in Italia. La figlia di Al Bano e Romina Power ha dichiarato: “Sono tornata in Italia a gennaio, dopo sette anni a Los Angeles. Inizialmente mi sono trovata bene lì. Mi serviva, era un luogo dove non avevo radici. Non conoscevo nessuno, non avevo amici e avevo proprio bisogno di rinascere e di stare bene con me stessa”, ha detto.

“Mi sono rifugiata a Los Angeles, perché attraversavo un periodo. Avevo bisogno di staccare, stavo attraversando un periodo della mia vita relativamente buio, avevo gli occhi addosso. Non sono riuscita a crescere in un modo normale, avevo sempre i paparazzi che mi seguivano e l’attenzione negativa dei media”, ha spiegato.

“Io volevo fare l’attrice, volevo solo recitare, perciò sono andata in America e ho studiato recitazione. Dopo un po’ sono tornata perché a livello umano, non riuscivo a connettere con le persone che sono a Los Angeles, è molto alienante”, ha poi aggiunto.

Durante la puntata della trasmissione, però, Romina non ha voluto rispondere a domande sulla sorella scomparsa oltre 20 anni fa. “Non parlo di Ylenia né dei miei genitori. Non ne parlo per una sorta di mio pudore. I giorni passano ma il dolore resta. Ci sono alcune cicatrici che non si rimarginano”, ha spiegato.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso: Rita Dalla Chiesa racconta la verità sul loro rapporto!

Intanto, dopo le insistenti voci di un riavvicinamento tra Albano e Romina Power, Rita Dalla Chiesa ha deciso di raccontare la verità del rapporto tra Loredana Lecciso e Albano dalle pagine del settimanale Nuovo: “Albano sta con Loredana, che ha anche invitato Romina a pranzo e si è sempre comportata bene persino nei momenti più difficili. Lei ha fatto mille passi per amore della pace e della tranquillità famigliare”. La Dalla Chiesa, amica trentennale di Albano, è di recente diventata collega di Loredana Lecciso.

“Le chiacchiere intorno a loro sono inutili. Albano ha fatto e detto già tanto, contravenendo alla sua natura ombrosa e un po’ chiusa. Quello che h fatto in tv a Standing Ovation, da Antonella Clerici, è la prova di ciò che davvero lo lega a Loredana” ha puntualizzato Rita che ha definito Loredana “una ragazza di grande profondità”. “Albano sta con Loredana: è questa la verità. E loro due si amano moltissimo” ha rivelato Rita Dalla Chiesa, mettendo a tacere le chiacchiere.