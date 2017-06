Che tempo che fa, le anticipazioni: stasera 4 giugno 2017 l'ultima puntata con Paolo Maldini e Rosario Fiorello

Che tempo che fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera, 4 giugno 2017. Stasera, domenica 4 giugno 2017, andrà in onda su Rai 3 l’ultima puntata di Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio. Che tempo che fa quest’anno ha conquistato una media di oltre 3 milioni di spettatori per serata, ma anche Fuori che tempo che fa ha avuto ottimi risultati, con in media 2.500.000 spettatori. Grande successo per il talk anche sui social network, dove è stato ogni settimana tra gli argomenti più discussi. Che tempo che fa stasera avrà due ospiti d’eccezione: Paolo Maldini e Rosario Fiorello. In quest’ultimo appuntamento della trasmissione, inoltre, ci sarà uno spazio dedicato alla musica: ci saranno i Kasabian, che proporranno il brano You’re in love with a psycho, e Fabri Fibra, che presenta il nuovo singolo, Pamplona, tratto dal suo disco Fenomeno. L’anteprima dell’ultima puntata è invece affidata al professore di fisica teorica all’Università di Aix Marseille Carlo Rovelli, che ha da poco pubblicato il suo nuovo libro L’ordine del tempo.