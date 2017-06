Papa Francesco, il Regina Coeli di oggi, domenica 4 giugno 2017. Papa Francesco oggi, 4 giugno 2017, come ogni domenica celebrerà la Santa Messa di Pentecoste in Piazza San Pietro, e centinaia di fedeli attendono di udire le parole del Santo Padre per il Regina Coeli di oggi. Ieri Papa Francesco ha celebrato la Veglia di pentecoste al Circo Massimo; con lui c’erano, in occasione del Giubileo d’Oro del Rinnovamento carismatico cattolico, i leader del Rinnovamento carismatico ed i rappresentanti delle chiese evangeliche e di altre confessioni religiose. Erano “Riuniti tutti noi credenti, tutti quelli che professiamo che Gesù è il Signore”, ha spiegato il Papa.

Papa Francesco, le parole alla Veglia di Pentecoste.

Papa Francesco ha spiegato il perché della scelta del Circo Massimo per la Veglia di Pentecoste: “Oggi siamo qui insieme da 120 Paesi del mondo perché qui durante le persecuzioni vennero martirizzati i cristiani per il divertimento di quelli che stavano a guardare. Oggi ci sono più martiri cristiani. Chi uccide non chiede se si è ortodossi, cattolici, luterani, calvinisti. No. Si uccide perché cristiani. Oggi ci sono più martiri dei primi tempi e questo è l’ecumenismo del sangue. Ci unisce la testimonianza dei martiri di oggi”. Il Papa ha spiegato che la pace ad oggi è possibile: “Con la nostra testimonianza possiamo dimostrare che la pace è possibile anche se non è tanto facile oggi. Ma è possibile se noi siamo in pace tra noi. Le differenze, questo è ovvio, ci sono ma desideriamo essere una diversità riconciliata: non dimentichiamo questa parola. Diversità riconciliata. Questa parola non è mia, è di un fratello luterano”.