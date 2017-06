Riforma pensioni, oggi 4 giugno 2017: Ape, pensioni anticipate, manovra correttiva, quattordicesima, vitalizi

Riforma pensioni, le ultime news ad oggi 2 giugno 2017. La riforma delle pensioni dei parlamentari sarà oggetto di discussione alla Camera. Nelle prossime settimane verrà votato vil ddl Richetti. Il Fatto Quotidiano ha segnalato che, a seguito della conferenza dei capogruppo di Montecitorio, è stato deciso di spostare la votazione al 20 giugno. Questo per dare la precedenza, oltre che alla manovra correttiva, alla legge elettorale. Dopodiché ci saranno le elezioni amministrative, quindi la votazione sulla legge che potrebbe intervenire sui vitalizi dei parlamentari è stata rimandata di tre settimane. “Il Pd spera che finisca la legislatura per non approvare la legge. Hanno fatto promesse in tv ma qui fanno melina”, ha detto Roberto Fico, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle.

Pensioni dei parlamentari e vitalizi, le news di Patrizia Maestri.

Molto ha fatto discutere la proposta di legge sulla riforma delle pensioni dei parlamentari e sui vitalizi. L’onorevole Patrizia Maestri, membro della Commissione lavoro alla Camera, nei giorni scorsi ha così commentato la nuova legge:”La legge sui vitalizi è in dirittura d’arrivo, ed anche in Commissione Lavoro abbiamo dato parere favorevole (pur con alcune osservazioni). Una legge purtroppo poco ragionata che risponde al sentimento ‘antipolitico’ di molti elettori ma che, ancora una volta, affronta con superficialità il tema.

Quello proposto della collega Anna Giacobbe era un testo più equilibrato e meno esposto ai ricorsi che, senza dubbio, molti ex parlamentari presenteranno e i cui esiti, tra qualche mese, imporranno di rivedere le norme che approviamo ora. Sono sinceramente dispiaciuta del fatto che i miei emendamenti sulla copertura previdenziale per i Sindaci e gli Amministratori Locali (senza oneri per lo Stato!) siano stati ritenuti inammissibili. Si poteva fare di più, ma soprattutto si poteva fare meglio. Peccato che ormai le ragioni della politica e del ‘consenso’ siano così distanti dal merito delle questioni.

Manovra correttiva sui conti pubblici: le novità su pensioni e voucher.

Intanto, nei giorni scorsi è stato dato il via libera alla fiducia posta dal governo sulla manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro richiesta da Bruxelles. Il governo ha pensato di introdurre misure per lo sviluppo, a cui sono stati aggiunti correttivi di alcune norme in materia di lavoro e previdenza e interventi per aiutare le zone colpite dal sisma dello scorso anno. Alla fine il decreto legge di correzione dei conti pubblici è diventata una legge di bilancio bis, accogliendo tutto quello che era rimasto fuori dall’ultima finanziaria. Il provvedimento è arrivato alla fine del primo esame in Parlamento, con la Camera che ha modificato in modo consistente e integrato i 66 articoli presentati dall’esecutivo.

Pensioni, le novità contenute nella manovra correttiva.

La prossima settimana il decreto inizierà l’iter in commissione per approdare davanti all’assemblea a partire dal 13 giugno prossimo, dopo il primo turno delle amministrative: deve essere convertito in legge entro il 23 giugno. Svariate le misure in programma, alcune anche in materia di pensioni, previdenza complementare, e voucher. In particolare, via libera ai ‘nuovi voucher’ per famiglie e imprese. Arrivano il libretto famiglia per colf, badanti, insegnanti di ripetizione di 10 euro l’ora e il contratto occasionale. Inoltre, si introduce un tetto unico ai compensi di 5mila euro, ma il lavoratore non potrà ricevere più di 2.500 euro l’anno dal medesimo datore di lavoro. Per le imprese, la misura minima oraria del compenso non potrà essere inoltre inferiore a 9 euro l’ora, per un massimo di 4 ore di lavoro consecutive con lo stesso datore di lavoro.

Sul fronte pensioni, vengono precisate le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative, per accedere all’Ape social. Viene autorizzata la spesa per consentire di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti di aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Pensioni complementari e pensioni dei giornalisti, le ultime news.

Le forme di previdenza complementare sono escluse dalle procedure di bail in. La norma approvata in commissione prevede che su queste somme ‘non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario, o nell’interesse degli stessi. Invece, sul fronte pensioni dei giornalisti, risorse aggiuntive per la pensione di vecchiaia dei giornalisti di imprese editoriali in crisi.

Pensioni anticpate e Ape, le ultime news ad oggi 2 giugno 2017.

Le ultime news sul fronte pensioni anticipate ed Ape, vengono fornite da Cesare Damiano, durante la puntata di Filo Diretto Web, in onda su Rai Parlamento. Damiano si augura che vengano presentate molte domande per queste forme di Anticipo pensionistico, nonchè che sarebbe importante che l’Ape social possa diventare strutturale, per aiutare anche il ricambio generazionale nel mercato del lavoro.

Pensioni, retribuzioni e previdenza: le rivendicazioni del Conapo.

Sul fronte pensioni, previdenza e retribuzioni, continuano le rivendicazioni del Conapo, il comitato autonomo dei Vigili del fuoco. “Auguriamo una pronta e completa guarigione e siamo vicini ai tre vigili del fuoco rimasti feriti questa mattina nell’esplosione durante un incendio in una villetta a San Cesareo, vicino Roma. Quanto accaduto riporta alla luce le difficili e rischiose condizioni in cui operano i Vigili del Fuoco, quotidianamente a rischio della vita per garantire la sicurezza dei cittadini, quindi ben diversi dai normali dipendenti pubblici. Per questi motivi da tempo chiediamo che il governo riconosca ai vigili del fuoco la stessa dignità della polizia di stato per quanto riguarda il trattamento retributivo e pensionistico, visto che apparteniamo al medesimo ministero. Priorità per la quale chiediamo di stanziare più fondi e, soprattutto, riservarli esclusivamente al personale del corpo in divisa che è esposto ai rischi e che ha funzioni operative e qualifiche di polizia, senza cedere alle pressioni dei sindacati del personale amministrativo del corpo. Lo dobbiamo non solo ai 30 mila vigili del fuoco che quotidianamente danno sicurezza agli italiani, ma anche alle famiglie dei 155 vigili del fuoco deceduti e dei 477 rimasti gravemente menomati per servizio negli ultimi 45 anni”. Lo ha dichiarato Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo, presente alla cerimonia odierna di giuramento del 79mo corso vigili del fuoco a Roma Capannelle durante la quale il premier Gentiloni ha riconosciuto al nostro corpo il ruolo di “componente essenziale del sistema di sicurezza e protezione del nostro paese”. “Per quanto riguarda i vigili del fuoco in servizio nella capitale – ha aggiunto Rossano Riglioni segretario Conapo di Roma – gli infortuni sono aumentati in modo esponenziale negli ultimi anni anche a causa della carenza di organico e dello stress cui è sottoposto il personale. Oggi il rapporto su Roma è di un pompiere ogni 17 mila abitanti, servirebbero mille uomini in più per un soccorso degno di una capitale. Anche ieri abbiamo avuto un collega ferito ad un piede durante un soccorso con autoscala. Minniti ne prenda atto”. Pensioni, gli ultimi dati Inps ad oggi 4 giugno 2017. Sul fronte pensioni, gli ultimi dati Inps provenienti dalla Regione Toscana, evidenziano un conto economico di circa 34mld di euro, con un rapporto nettamente a favore delle uscite, anche in considerazione delle emergenze economiche, è il dato pù significativo del bilancio sociale dell’Inps Toscana per il 2016, presentato a Firenze. La spesa più consistente è quella pensionistica, circa 18,7 mld di euro. I lavoratori dipendenti sono aumentati (+3,57% rispetto al 2015), passando a 751.243 nel 2016. Sul fronte degli ammortizzatori sociali, aumentano di oltre 1,8 mln le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate, che passano dalle 33.676.556 del 2015 alle 35.493.408 del 2016. “I numeri – ha spiegato il direttore regionale dell’Inps Marco Ghersevich – ci offrono un quadro ancora problematico in cui è fondamentale il lavoro dell’Istituto per garantire l’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali”. Piero Rubbioli, presidente del Comitato regionale, ha sottolineato l’importanza della lotta contro il lavoro nero e di una “preventiva educazione previdenziale per i giovani”. Pensioni, quattordicesime: le ultime dichiarazioni di Tito Boeri. Sul fronte quattordicesime sulle pensioni, gli ex dipendenti pubblici saranno “i beneficiari” dell’estensione della 14esima ai pensionati: “Attualmente sono circa 8mila, saliranno a 125mila, con un incremento del 1500%”. Lo ha detto il presidente dell’Inps Tito Boeri a Radio Anch’io, a margine del Festival Economia di Trento, dando i primi numeri a disposizione dell’istituto dopo l’innovazione introdotta con l’ultima legge di Bilancio. Complessivamente, ha aggiunto “la platea di quelli che la riceverà sarà più ampia di quella prevista inizialmente”. Dunque per il Presidente dell’Inps la platea dei beneficiari della misura sarà più ampia di quella prevista inizialmente e ci sarà fondamentalmente un incremento degli ex dipendenti pubblici. C’è quindi da chiedersi se la quattordicesima possa rimanere invariata nei prossimi anni, visto che sembrano destinate ad aumentare le risorse necessarie e che la Banca d’Italia ha fatto emergere che il 30% delle stesse finiranno a pensionati con redditi elevati.