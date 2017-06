Tagli capelli estate 2017: la gallery con tutti i tagli più di tendenza!

Tagli di capelli estate 2017. Tra i tagli di capelli dell’estate ci sono i tagli cortissimi ed i bob, i caschetti con frange, ciuffi asimmetrici, scalature, e styling mossi e volumizzati. Protagonista indiscusso delle ultime tendenze in tema di capelli primavera /estate 2017 è il taglio di capelli cortissimo, quasi rasato, preferito dalle stars nella tonalità del biondo platino. Lo ha di recente sfoggiato a Domenica Live la cantante Arisa, che ha cambiato completamente look, scegliendo un rasato color biondo.

Tagli capelli medi e volume a tutto spiano per l’estate 2017!

Tagli di capelli medi in tutte le versione impazzano in vista dell’estate, con styling volumizzato, otre che con prodotti appositi, anche con un sapiente gioco di scalature ed asimmetrie e con con meches o schiariture tono su tono. ll consiglio per volumizzare il taglio di capelli è di optare per tagli di capelli sbarazzini, con mega ciuffi sfilzati o con frange, o con styling wavy, con morbide onde molto naturali. Bellissimi i bob wavy con frangia sfoggiati a Cannes da Uma Thurman, che però ha optato anche per la versione liscissima, e la bella Karolina Kurkova.

