Uomini e Donne Trono Over anticipazioni news e gossip – «Le dodici coppie ‘storiche’» – Le news e le anticipazioni dei Senior si aprono il libro della “favola di Uomini e Donne” si apre per raccontare quella di dodici coppie “storiche” nate in trasmissione: parte così una carrellata di immagini ricca di dichiarazioni d’amore, baci, abbracci, sorrisi e lacrime di gioia, una sequenza nel corso della quale Gecomemma non può resistere alla commozione, provocando la replica spietata di Tina: «eh si…c’è chi si ama e chi rimane al chiodo…».

Uomini e Donne: «Niente crisi del ‘settimo’ per Elena e Roberto!»

Segue dunque – sempre secondo le news il gossip e le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over – l’ingresso delle prime sei coppie e il racconto di quella “apripista”, la prima di una lunga serie, quella formata da Elena e Roberto, insieme da sette anni e dunque tutt’ora immuni alla famosa “crisi del settimo anno” nonostante i frequenti litigi, anche perché oltre a litigare i due, che sono diventati nonni di nuovo, si divertono ancora molto insieme!

Elena a Gemma: «In una coppia non basta solo l’amore…»

Secondo le news il gossip e le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over prima di chiudere l’intervento Elena vuol dire qualcosa a Gemma: – in una coppia non basta solo l’amore, serve anche condivisione…non prenderti troppo sul serio e viviti la tua storia serenamente – Leoluca e Paola raccontano di quattro anni volati via in un soffio e di due anime gemelle che hanno avuto la fortuna di incontrarsi; molto amici di Gemma hanno da lei ricevuto in regalo il disco “Ti amo” di Umberto Tozzi e per lei spendono parole affettuose, Paola: – Gemma è una persona stupenda ed è giusto che voglia essere corrisposta,