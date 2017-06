Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo del carcere. Sono tanti i problemi che affliggono le carceri italiane, e tra questi vi sono il sovraffollamento e la carenza di personale carcerario. Ciò spesso fa accadere eventi spiacevoli, come quello che si è verificato a Foggia, dove un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito a pugni da un detenuto. L’agente è stato prontamente portato in ospedale per le necessarie medicazioni. Questo non è un caso isolato, basta pensare che appena pochi giorni fa nel carcere di Torino un detenuto incriminato di omicidio ha aggredito un agente a cui è stato diagnosticato un trauma distorsivo alla mano destra con 20 giorni di prognosi.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 5 giugno 2017: la nota del segretario nazionale del Sappe.

Dopo questi fatti, il segretario nazionale del Sappe, il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria, Federico Pilagatti, ha scritto una nota, pubblicata su La Repubblica, in cui chiede dei seri e necessari provvedimento: “non si ferma più lo stillicidio giornaliero di aggressioni a poliziotti penitenziari da parte dei detenuti che, nonostante ciò, vengono coccolati dall’amministrazione penitenziaria, che prepara per loro corsi professionali, spettacoli, iniziative varie che vengono abbondantemente pubblicizzate. Ormai, nelle carceri pugliesi è saltato qualsiasi livello di sicurezza poiché i detenuti si sono resi conto della carenza di poliziotti e dell’inadeguatezza dell’amministrazione penitenziaria, che ha ormai abdicato al proprio ruolo. A Foggia (come nelle altre carceri pugliesi) negli ultimi anni l’organico è diminuito di decine di unità a causa di pensionamenti o riforme, senza alcun rimpiazzo, nonostante tantissime denunce, tanto da portare la carenza del carcere di Foggia a oltre 50 unità (oltre 500 per l’intera regione). Il Sappe ritiene che si sia giunti a un punto di non ritorno e che se non si prenderanno i necessari provvedimenti, a breve potremmo assistere a situazioni molto drammatiche – conclude la nota – Tutto ciò mentre il capo del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, si diletta a cercare nuovi vocaboli per non infierire sulle poveri detenuti. Che tra non molto potrebbero non chiamarsi così, ma ‘persone diversamente libere’, alla faccia delle vittime dei delitti, delle loro famiglie e della certezza della pena”.