Detto Fatto Summer, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 5 giugno 2017

Detto Fatto di oggi, 5 giugno 2017, il look di Caterina Balivo ed un nuovo tutorial di Pinella Passaro. Caterina Balivo torna puntuale su Rai 2 per un’altra puntata della speciale edition Summer di Detto Fatto. Caterina Balivo per la puntata di oggi, lunedì 5 giugno 2017, ha scelto di indossare un abito con scollo a v ed una vivace tropicale fantasia floreale. A completare il look sono dei graziosi sandali gialli. Il primo tutorial proposto oggi vede come protagonista Pinella Passaro, che propone alla sua giovane ospite degli abiti da sposa meravigliosi, e dei bellissimi abiti da damigella. L’importante, fa notare Pinella, è che gli abiti di sposa e damigella siano abbinati.

Detto Fatto, il tutorial e la romantica proposta di Domenico Spadafora.

Domenico Spadafora a Detto Fatto di oggi, lunedì 5 giugno 2017, ci riserva due sorprese. La prima è un dolce goloso, fresco e leggero con un biscotto al cocco ed una crema ghiacciata di lime e zenzero. Dopo aver spiegato la ricetta, Domenico ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Alessia in diretta!