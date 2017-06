Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 5 giugno 2017!

Michelle Hunziker, le ultime news. La bella Michelle Hunziker vive un bellissimo periodo sentimentale accanto al marito Tomaso Trussardi, di cui è sempre puù innamorata ed a cui ha dedicato uno degli ultimi post su Instagram:”Sentirsi al sicuro,protetti tra le braccia di chi vi ha scelto, di chi vede veramente per quello che siete nell’intimità…guardare nella stessa direzione e avere dei progetti comuni”.

Michelle Hunziker, il post su Instagram per le vittime di Londra.

La bella conduttrice, in un post di ieri, sul noto social, con la sue sensibilità, non ha dimenticato di rivolgere un pensiero alle vittime degli ultimi attentati di Londra:”Quanto terrore nei cuori. Stamattina mi sono svegliata come tutti con l’ennesimo episodio di attacco terroristico a Londra, con il Panico in piazza a Torino. C’è chi si compiace a seminare Paura, Terrore a fare del male, a non dare più importanza al valore della vita ed è completamente posseduto dal Male. Il Male c’è. Si insidia dove c’è disagio, ignoranza,disperazione, ma sopratutto dove trova PAURA.

In questo periodo storico io cerco di tenere il cuore alto, guardando e proteggendo le cose più importanti della mia vita. La Famiglia, gli amici. Li abbraccio, li coccolo, mi occupo di loro. Faccio attenzione e cerco di stare nei luoghi più semplici e sicuri. Se abbiamo il cuore alto, siamo più forti! Siamo più attenti. Abbiamo la LUCIDITÀ. È solo una questione di tempo. Io credo nell’Amore, nel Bene, nel senso di aggregazione, nell’Unione! Vinciamo noi! Vi abbraccio buona domenica”.