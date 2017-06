Moda primavera/estate 2017: le proposte di abiti da cerimonia del brand Motivi e Stefanel

Moda primavera/estate 2017: le proposte di abiti da cerimonia del brand Motivi. Siamo ormai inoltrati nella bella stagione che porta con sé, oltre alla voglia di mare, ferie, vacanze e tanto sole, anche la partecipazione a prendere parte a qualche evento. Vediamo quindi, tra le nuove collezioni primavera/estate 2017, quale sono le proposte lanciate dai brand per essere glamour e chic e non passare inosservate. Che sia un matrimonio, battesimo o comunione vi evidenziamo le proposte del brand Motivi. Il marchio Motivi lancia proposte di femminili linee a tubino per l’abito realizzato in consistente tessuto crêpe con motivo di maxi volant asimmetrico. Scollatura a V sul retro e fodera in tinta. Altra proposta è il vestito lungo realizzato in fluido tessuto crêpe con fascia drappegiata in vita e gonna con effetto multistrato. La parte alta presenta una profonda scollatura a V sia davanti che dietro. Maniche corte ad aletta per l’abito in fluida georgette a stampa floreale liberty sui femminili toni del rosa. Il capo presenta fodera in tinta e charms con logo sul retro.

Moda primavera/estate 2017: le proposte di abiti da cerimonia del brand Stefanel.

Per la nuova collezione primavera/estate 2017 i marchio Stefanel propone abito lungo con bretelline, da abbinare una stola in tinta, in marocaine di viscosa. Femminile e delicato, è arricchito dal dettaglio di volant sul busto. La linea ampia ad A cade morbida e svasata sul fondo. Altra proposta è l’abito lungo con bretelline in marocaine di viscosa. Il tessuto delicato e leggero è caratterizzato dalla stampa a fantasia e dal dettaglio di volant sul busto. La linea ampia ad A cade morbida e svasata sul fondo, molto chic anche la versione in tuta. Molto chic l’ abito con scollo a V in lino lyocell. Tessuto fluido, leggero e delicato. La linea dritta e regolare, con cinturino in tessuto da annodare per accostare il capo alla vita. Lunghezza midi, sotto il ginocchio.