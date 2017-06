Reazione a catena, Amadeus torna da stasera, 5 giugno 2017, su Rai 1

Reazione a catena, torna il gioco di Rai 1 per l’estate! Da stasera, lunedì 5 giugno alle 18.45, torna “Reazione a Catena”, il programma estivo di Rai 1 che va in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Amadeus torna al timone della trasmissione tanto attesa ed amata dal pubblico italiano, trasmissione giunta all’undicesima edizione. Reazione a catena ogni anno ottiene ottimi risultati in termini d’ascolto, grazie ad un gioco basato sull’associazione logica di parole che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti ma anche dei telespettatori. In questa stagione estiva 2017 sono prevista 111 puntate in cui due squadre composte da 3 giocatori, amici, colleghi o parenti, si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e “catene” di vocaboli. Reazione a catena permette a tutti di divertirsi e allo stesso tempo di imparare, consentendo di migliorare le proprie abilità nella lingua italiana e mantiene sveglia la mente.