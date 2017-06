Tagli capelli corti Estate 2017. Bellissimi tagli di capelli corti per l’estate 2017. Tagli pixie cut di tendenza per le stars di Hollywood come la bella Michelle Williams, che a Cannes 2017 ha sfoggiato un taglio di capelli ancora più corto, colore biondo platino. Molto amati i bob, ma di grande tendenza sono in particolare i tagli cortissimi, in particolare le rasature, che a dispetto di quanto si possa pensare possono regalare un’immagine iper- femminili, magari abbinati ad un trucco forte, come quello sfoggiato da Cara Delevingne. Anche la modella Winnie Harlow ha abbandonato i tagli di capelli lunghi capelli, prediligendo un taglio di capelli corti con styking ultrariccio.

Tagli di capelli corti Estate 2017: il nuovo must have delle stars.

I tagli di capelli corti rappresentano un’ottima alternativa di stile per tutte le donne che desiderano rinnovare in maniera radicale il proprio look. I tagli di capelli corti offrono una serie di alternative e spunti per sentirsi sempre belle e femminili. I tagli di capelli corti a differenza di quanto si crede si rende versatile per giocare con acconciature, ondulazioni, frisè, ciuffi di diverse lunghezze, scalature e schiariture tono su tono per un effetto volume.

Tagli capelli corti: la gallery con le proposte più belle per l'estate 2017!