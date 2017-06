Tagli di capelli estate 2017: ecco i look gusti perfetti per ogni donna

Tagli di capelli estate 2017: i look gusti per ogni donna. L’estate 2017 è qui e porta con se un nuovo trend super fresco: i tagli di capelli corti. Per l’estate 2017 i tagli di capelli protagonisti per le donne più cool sono cortissimi. Ma ogni donna ha una sua peculiarità e allora vediamo insieme qualche consiglio di colorazione e di taglio di capelli adatto alle diverse caratteristiche. Se si ha la pelle diafana e occhi chiari, si può osare il grigio/argento. La frangetta va bene solo se hai lineamenti fini e regolari. Per chi non vuole sembrare banale e scontato può vivacizzare il proprio colore di capelli con toni di colore diversi nel più perfetto rainbow style. Un taglio di capelli alla maschietta reso originale da una decorazione a stella è indicato per chi ama uno stile più grintoso.

Un taglio di capelli corto è pratico ma potrà essere anche bellissimo e iper femminile. Sta bene a chi ha un viso minuto. Si consiglia invece un taglio di capelli morbido per visi a cuore. Non dona ai visi tondi o pienotti perché tende ad ‘allargare’. Un taglio di capelli anni Venti e un colore sul viola-argento è adatto per chi ha verve e personalità. Per chi invece vorrebbe un taglio di capelli corto ma non si sente di accorciare i capelli subito e in modo deciso, le lunghezze sul davanti danno l’illusione che il taglio sia ancora lungo.