Tagli di capelli estate 2017: il ritorno della frangia, ecco le idee originali per portarla

Tagli di capelli estate 2017: il ritorno della frangia. L’estate è alle porte e con essa la voglia di rivoluzionare il proprio look. Qualsiasi sia il taglio di capelli scelto questa estate porta con sé una grande protagonista: la frangia. Sono tanti i tagli di capelli corti, medi e lunghi con frangia che si possono scegliere in base alle tendenze di stagione e ai propri gusti, senza dimenticare, però, che devono sempre valorizzare la forma del viso. Del resto, i tipi di frangia sono molti e, se si desidera un taglio con frangia o ciuffo, il parrucchiere di fiducia sarà in grado di trovare la soluzione più adatta a voi. Impreziosire il proprio taglio di capelli con una frangia è una delle scelte ottimali per essere chic e alla moda, una frangia da separare sula fronte, da portare al lato o da portare dritta, a seconda del proprio gusto e del proprio umore.

Tagli di capelli estate 2017: ad ogni taglio di capelli la sua frangia.

Le frangette corte geometriche sono di grande impatto e perfette per mettere in risalto gli occhi. Se si hanno i capelli lisci la frangia da scegliere è quella mediamente lunga e tagliata di netto, senza scalature particolari. Il risultato finale sarà molto chic e raffinato. Per conferire un tocco di ricercatezza al look basterà optare per la realizzazione di una frangia piena e bombata, specialmente se i capelli hanno bisogno di maggiore volume. Una frangia di questo tipo è perfetta per i capelli lisci. Per chi ha il viso invaso da lentiggini è bene scegliere una frangia corta piena e tagliata di netto.