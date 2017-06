Uomini e Donne: ecco le ultime news su come procede l'amore tra Gemma e Marco

Uomini e Donne, le ultime news: la love story tra Gemma e Marco. La chiacchierata coppia del trono over di Uomini e Donne sta continuando a far parlare di se. Stiamo parlando di Gemma Galgani e Marco Firpo che continuano la loro storia d’amore anche dopo la chiusura di Uomini e Donne per la pausa estiva. Il loro amore ancora fresco, sembra però promettere davvero bene. Stando alle ultime anticipazioni Gemma e Marco hanno anche passato qualche giorno insieme in occasione del ponte per la Festa della Repubblica. Non sono mancati gli scatti che hanno immortalato la loro felicità. Il viso di Gemma è parso decisamente raggiante, ben lontano da quel volto rigato di lacrime che eravamo abituati a vedere quando la Galgani era ancora fidanzata con Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, le ultime news: Gemma e Marco potrebbero lasciare Uomini e Donne.

Gemma inoltre rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, nella quale ha dichiarato di aver capito di essere davvero innamorata di Marco. Se la dama esterna come sempre le sue emozioni attraverso interviste e post sui social, non si può dire altrettanto per Marco. Marco sembra più introverso e meno interessato a condividere momenti del suo privato, preferendo viverli nel loro presente. Viste le premesse, non ci sorprenderemo se a settembre Gemma potrebbe prendere la sua decisione di lasciare Uomini e donne al fianco di Marco, dopo ben otto anni di permanenza al Trono Over.