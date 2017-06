Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news ad oggi 6 giugno 2017

Belen e Iannone, ultime news. Il Gp d’Italia si è appena concluso con la vittoria di Andrea Dovizioso che si è imposto al Mugello davanti a Vinales, Danilo Petrucci e Valentino Rossi. Andrea Iannone si è classificato, invece, decimo. Al suo fianco anche al Mugello Belen Rodriguez, che spesso lo accompagna.

Al Motogp del Mugello 2017, Belen ha fatto il tifo in prima linea per il compagno Andrea Iannone, che poco prima della gara aveva raccontato ai microfoni di Sky Sport durante le prove di avere dei piccoli problemi di salute: “Sto molto male, mi dispiace perché comunque ci tenevo tanto a questo weekend ma faccio veramente molta fatica. Ho dei crampi fortissimi alla pancia e come avete visto anche ieri sono dovuto andare via dalla conferenza. È un problema penso molto importante, spero di riuscire a risolverlo con l’aiuto della Clinica Mobile ed essere pronto per la gara. Sono molto disidratato e non riesco in nessun modo per il momento a risolvere questo problema. Vedremo come andrà“.

Belen e Iannone insieme al Mugello 2017.

Dopo la gara, in cui si è classificato decimo ha raccontato: “Sono soddisfatto della prima parte di gara – dice Andrea a fine corsa – Sono stato capace di recuperare posizioni e di battagliare con alcuni piloti. Mi dispiace non essere riuscito ad ottenere una posizione migliore al Mugello, un tracciato sul quale di solito sono molto competitivo. Spero che già a Barcellona ci siano miglioramenti importanti”.