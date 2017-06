Cherry Season, le anticipazioni di oggi, 6 giugno 2017: Oyku e Ayaz sposi, ma...

Cherry Season, le anticipazioni di stasera, 6 giugno 2017. Cherry Season torna in onda oggi, martedì 6 giugno 2017. Ieri abbiamo visto Oyku e Ayaz rimanere impantanati con l’auto durante un tentativo di fuga d’amore, ed a liberarli è stato il sindaco del paese, a cui i due giovani chiedono di sposarli. Ma cosa accadrà stasera, 6 giugno 2017? Vediamo cosa ci svelano le anticipazioni ufficiali.

Cherry Season, le anticipazioni di stasera, 6 giugno 2017: matrimonio nullo tra Ayaz e Oyku.

Secondo le anticipazioni ufficiali della puntata di Cherry Season di oggi, 6 giugno 2017, Oyku e Ayaz sono felici per essere riusciti finalmente a coronare il loro sogno d’amore, ma la loro gioia dura poco: durante la prima notte di nozze alla porta dell’hotel dove risiedono bussano il vero sindaco del paese e la polizia. Alla coppia viene comunicato che il loro matrimonio è stato celebrato da un impostore, dunque le nozze sono nulle. Ayaz è costretto ad andare alla centrale di polizia e lascia il suo cellulare in albergo. Oyku vede il video in cui Mete e Ayaz sono siglano la scommessa che ha come oggetto proprio lei. Oyku è sconvolta, e decide di non sposare più Ayaz.