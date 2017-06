Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 6 giugno 2017

Detto Fatto, il look di Caterina Balivo di oggi, 6 giugno 2017. Caterina Balivo torna anche oggi, 6 giugno 2017, su Rai2 con delle nuove speciali puntate di Detto Fatto in versione Summer: si tratta di una speciale edizione del programma in onda da lunedì 29 maggio. Caterina Balivo ci terrà compagnia fino al 12 giugno, mentre dal 16 giugno andranno in onda 4 puntate di Detto Fatto Remix. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, la conduttrice ha scelto un look molto grazioso, e ha scelto di indossare una salopette corta di jeans ed una maglia a maniche lunghe con righe orizzontali sui toni del bianco e del blu. A regalare vivacità all’outfit sono dei sandali fucsia.

Detto Fatto, Simone Belli trucca l’attrice Ilaria Spada.

Caterina Balivo ha presentato una delle ospiti del giorno: la bravissima attrice e sua grande amica Ilaria Spada. L’attrice oggi si fa truccare da Simone Belli, che ci mostra come realizzare alcuni prodotti in casa, quali una crema corpo brillantinata, un gloss, delle matite per le sopracciglia.