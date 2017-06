DiMartedì, oggi 6 giugno 2017. Questa sera alle ore 21,10 andrà in onda una nuova puntata di DiMartedì. Come sempre si tratteranno temi della stretta attualità e si discuterà di politica ed economia. Nella scorsa puntata si è parlato delle elezioni politiche, voucher, fisco e pensioni. Gli argomenti proposti in studio vengono affrontati con l’intervento di ospiti, collegamenti e servizi d’approfondimento. La scorsa settimana sono intervenuti Matteo Salvinidella Lega Nord, Luigi Di Maio del M5S e diversi altri esponenti politici.

DiMartedì, oggi 6 giugno 2017: anticipazioni, ospiti e temi della puntata.

Nella puntata di stasera di DiMartedì tratterà la politica interna con le incertezze sulla legge elettorale e gli accordi tra Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Forza Italia e Lega Nord. Ci si interrogherà sul destino dei piccoli partiti e sulla durata del Governo Gentiloni. E poi le elezioni amministrative di giugno, i dubbi sull’economia, tutte le novità in arrivo materia di fisco per gliitaliani.

Tanti ospiti sono previsti questa sera a DiMartedì, tra i quali menzioniamo la psicologa Mariagrazia Contini e l’editorialista di La Repubblica, Massimo Giannini. Arricchiranno la puntata le seguitissime rubriche di costume, salute ed alimentazione, nonché i sondaggi illustrati da Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos. In copertina la satira e la comicità di Luca e Paolo.