Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, le ultime news ad oggi 6 giugno 2017!

Giancarlo Magalli si è sfogato con ‘Il Fatto Quotidiano’, dicendo di aver lavorato con molte colleghe ma di essersi trovato male solamente con due.”Misogino? Cavolate… Ho lavorato con tutte. Ho avuto problemi solo con Adriana Volpe e Heather Parisi“, ha spiegato Giancarlo. “Heather è una rompi.alle clamorosa, ma quando lavora una professionista assoluta”, ha poi aggiunto. Sulla collega di origini trentine invece ha detto: “La Volpe è stato un dolore. Sulla pelle mia. A me piace lavorare, a causa sua ci andavo con il magone”.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, le ultime news.

Poi Magalli ha raccontato un episodio che forse, secondo lui, rappresenta Adriana. “Un anno fa durante i Fatti Vostri Guardì annuncia che lei doveva lasciare la trasmissione per volare a Cannes. Adriana fiera: ‘Questa sera proiettano un film in cui sono protagonista’. La sera vado a controllare: il film era prodotto da un maestro di tennis, non era in concorso, era stata affittata una sala privata solo per proiettarlo al Festival e lei non era neanche protagonista”, ha detto.