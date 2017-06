Riforma pensioni, oggi 6 giugno 2017: Ape, pensioni anticipate, precoci, esodati, opzione donna, proposta M5S

Riforma pensioni, oggi 6 giugno 2017. Sul fronte pensioni. Enrico Cappelletti, senatore M5S, in un intervento sul blog di Beppe Grillo ha presentato un nuovo disegno di legge: “Oggi vi presentiamo un nuovo disegno di legge che è risultato essere uno dei più votati all’interno della Piattaforma Rousseau, su Lex Iscritti. Si tratta quindi di un disegno di legge che ha origine da un cittadino, che ha fatto una proposta, che poi è stata votata da molti altri cittadini affinché possa essere discussa in Parlamento. L’argomento di questo disegno di legge è l’introduzione di una pena accessoria per coloro che vengono giudicati colpevoli di reati gravi, come il 416-bis (l’associazione a delinquere di stampo mafioso)”.

“Questa pena accessoria – spiega Cappelletti – consiste nell’interdizione di quei servizi assistenziali che vengono riconosciuti a tutti i cittadini”. Domenico Cacciato, l’autore del ddl, afferma: “La proposta nello specifico è abbastanza semplice: si propone il blocco immediato della pensione per chi si macchia di reati gravi, come terrorismo, mafia, traffico di stupefacenti o di esseri umani. Non credo sia giusto che persone che si macchiano di reati simili debbano ricevere una pensione sul nostro territorio nazionale”.

“C’è stato un emendamento al decreto legge sul lavoro nel 2012, approvato in commissione al Senato, che prevede una cosa simile; però in quel caso quelle persone, dopo avere scontato la pena, possono richiedere di percepire nuovamente la pensione. Io credo che sia una cosa sbagliatissima, queste persone non devono più potere percepire la pensione, in maniera definitiva!”, aggiunge Cacciato.Ora, annuncia Cappelletti, comincia la “fase due, cioè quella in cui assieme andremo a scrivere la proposta nella maniera più opportuna e vi terremo aggiornati al momento del deposito della norma in Parlamento”.

Pensioni anticipate ed Ape, ampliamento delle platee: le ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, non sono mancate richieste per ampliare la platea dei beneficiari dell’Ape social e di Quota 41. Ora anche la Fp-Cgil, con una vertenza a livello nazionale, chiede che vengano inclusi anche gli assistenti sociali e le figure professionali del ruolo tecnico e sanitario che lavorano su turni nel sistema sanitario pubblico, privato e accreditato, nonché delle figure professionali che lavorano nel settore socio sanitario assistenziale addetti alla non autosufficienza, oltre che alla polizia locale.

Riforma pensioni, precoci, quota 41, le ultime news ad oggi 6 giugno 2017.

Sul fronte riforma pensioni, precoci e quota 41, Walter Rizzetto, vicepresidente della Commissione alla Camera, ha ricordato in un post l’appuntamento con i precoci:”Il prossimo lunedì 12 giugno porteremo all’interno delle istituzioni gli esodati, i lavoratori precoci Q41, opzione donna, i pensionati che ricevono un trattamento minimo, insomma, tutti coloro che sono stati danneggiati e taglieggiati dalla mannaia della riforma Fornero.

Li ascolteremo e ci ascolteremo all’interno di un palazzo della politica:alle ore 10:30 infatti si svolgerà a Trieste, all’interno del palazzo della Regione, un incontro il cui scopo sarà quello di descrivere civilmente l’indignazione per l’ingiusto trattamento ricevuto per poi capire come procedere assieme. Se siete da quelle parti passate a darci una mano e a far ascoltare la vostra voce.#esodati#opzionedonna#Q41#adv.

Pensioni, Inps, ultimi dati ad oggi 6 giugno 2017.

L’ultimo dato Inps disponibile, aggiornato al 31 dicembre 2016, rivela che a Bari e in provincia le pensioni vigenti sono in tutto 330.239, divise tra 224.525 previdenziali e 105.714 assistenziali. Un residente su cinque (in alcuni territori della provincia, uno su quattro) è pensionato, e l’importo medio mensile è di 733,12 euro, sotto l’asticella degli 816 euro che le statistiche ufficiali utilizzano per indicare la soglia di povertà assoluta di una famiglia monoreddito. Nel 2015 erano in tutto 328.376, divise in 226.151 e 101.851. In un anno, il numero delle pensioni vigenti è sì aumentato (+1.863, pari allo 0,5%) ma per effetto delle assistenziali (+3.863, +3,7%) visto il calo delle previdenziali (- 1.626, -0,7%).

Una tendenza tutta barese perché in Italia il totale delle pensioni vigenti cala dello 0,5% mentre le pensioni assistenziali aumentano del 2% (contro il 3,7% di Bari). Per inciso, le pensioni assistenziali sono diverse dalle «pensioni previdenziali» (vecchiaia, invalidità e superstiti) la cui natura ha origine dal versamento di contributi previdenziali, appunto. Il totale di 105.714 pensioni assistenziali è suddiviso in 24.275 assegni/pensioni sociali e 81.439 prestazioni a invalidi civili. In tutte e due le classificazioni, le donne sono in maggioranza: 66% contro 34% degli uomini per assegni/pensioni sociali, 58% per gli invalidi civili.

Per le pensioni/assegni sociali, a fronte di un importo medio mensile generale pari a 417 euro, le donne percepiscono 421 euro contro i 411 euro degli uomini; per le prestazioni d’invalidità civile, 424 alle donne, 398 euro agli uomini. Si evince la maggiore presenza delle donne nelle classi di età avanzata e quindi col maggior rischio di invalidità, e con la contestuale maggiore esposizione alla povertà da parte di donne che in età avanzata non hanno avuto versamenti sufficienti per la maturazione di una prestazione previdenziale.

Pensioni anticipate donne, il nuovo sondaggio di Orietta Armiliato.

Sul fronte pensioni anticipate, Orietta Armiliato, del gruppo pubblico Facebook Comitato Opzione Donna Social ha lanciato un nuovo sondaggio, prendendo lo spunto da un commento pubblico: «Copio un commento da un gruppo pubblico – sottolinea la Armiliato – che mi ha colpito per la sua brutale aggressivitá ma, nel contempo, mi ha dato l’opportunità di interrogarmi e di decidere di interrogare sulla questione le donne iscritte a questo Comitato che sono sempre attente ed attive rispetto alle questioni previdenziali ed ai temi ad esse correlati: “XXxxxx Xxxxxx, meno male che quando hai scritto il post, ero già andata a dormire, ed ho potuto riposare tranquilla, ma questo che leggo ora, mi ha già rovinato la giornata! Vorreste dire che ci sono donne in pensione con OD, che cercano lavoro per integrare la pensione decurtata per scelta? Ed è legale e permesso dalla legge (di m.rda aggiungo io)?E chi glie lo darebbe questo lavoro a ste vecchie str.nze, al posto di assumere un giovane? Che vantaggio ne trarrebbe un imprenditore da questa” furbata”? Ma siamo veramente di fuori se è permesso questo! Io, pur avendo un lavoro stabile, ho deciso di abbandonarlo perché non ce la faccio più per svariati motivi, pur non avendo alcun introito da qui in avanti, e donne fortunate perché rientrate in OD e quindi già in pensione che cercano di lavorare?????? No, ma veramente non si può tollerare!!!!!”.

Ora: fermo restando che ognuno può pensarla come crede, la grettezza e la violenza con la quale questa donna si esprime non possono lasciare indifferenti ma ciò che si evince, oltre alla totale mancanza di comprensione per i problemi altrui, sottolinea quel che i sindacati ed altre istituzioni hanno sempre sostenuto ovvero che la misura dell’Opzione Donna non é per molte sostenibile al fine di una garanzia di reddito e dunque se esercitata in casi come quello che di seguito riporto, crea una forma di assistenza che non può e non deve essere equiparata ad una rendita pensionistica:

conosciamo la storia di donne che, disoccupate da anni e senza più alcun ammortizzatore hanno optato pur andando a percepire una pensione di circa 700€, hanno stretto la cinghia e più o meno si sono barcamenate poi, l’opportunità di un lavoretto part time, una boccata di ossigeno finanziario che vale 500€…. sulla quale la lavoratrice in questione paga contribuzione e tasse varie.

Dunque, secondo questa gentilissima signora che ha pubblicato il commento, questa donna si può classificare come “vecchia stron.a?” È corretto o meno, secondo il vostro parere, che le norme diano la possibilità di continuare a prestare attività lavorative anche in presenza di una vigente situazione pensionistica? Lancio questo sondaggio poiché ritengo possa essere interessante valutare, anche se su un campione ristretto, come la pensano le donne che sono in attesa di soluzioni previdenziali per raggiungere la quiescenza e/o che l’abbiano traguardata magari proprio scegliendo l’istituto dell’Opzione Donna.»

Pensioni anticipate ed opzione donna, alcuni dei commenti al sondaggio della Armiliato.

Grande la partecipazione delle donne, con la vittoria del sì, e tanti i commenti al sondaggio aperto dalla Armiliato, come questo:”Non ho parole per commentare quanto espresso da questa ‘gentil signora’. A mio parere dovremmo vivere in un paese libero dove una persona ha la possibilità di fare delle scelte personali (es esercitare OD) e se ha la voglia /opportunità anche proseguire in altra attività lavorativa regolare. Vorrei rimarcare che la pensione percepita è frutto di versamenti di diversi anni di lavoro e perché mai dovrebbe essere paragonata ad una rendita simil-finanziaria? Voglio credere che la ‘gentil signora’ sia semplicemente animata da astio ed invidia. Purtroppo il mondo del lavoro è diventato estremamente difficile e ingiusto e questo crea situazioni di questo tipo ma le reazioni non sino giustificate”.

Un’altra utente della pagina ha così rimarcato:”Penso che chi ha scritto è molto arrabbiata e non ha misurato le parole. Io sono tra chi vorrebbe andare in pensione ma non può. Informazioni meglio sulle varie opzioni per andare in pensione prima mi viene da dire che pur comprendendo le difficoltà governative e non comprendendo pienamente i massimi sistemi della nostra economia, trovo che dopo aver fatto tanti sacrifici essere costretti ad andare in pensione rinunciando ad una quota economica che per molti può essere penalizzante significa assecondare un sistema che diventa irrimediabilmente ladro e che chiede ancora sacrifici”.

Ed ancora un’altra utente sottolinea:”Se si ha ancora la possibilità di lavorare l’Opzione Donna non è la soluzione più conveniente.La si sceglie per necessità di salute, di famiglia, di disoccupazione, a tornare a lavorare non ci si pensa nemmeno, ammesso che si sia in grado. Rispediamo volentieri il gentile appellativo alla signora.”