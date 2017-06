Pensioni dei giovani:l’analisi del F&D Magazine on Millennial and Work. Le pensioni delle giovani generazioni, i cosiddetti millennials, nati tra gli anni ’80 ed i primi del 2000, sono state al centro di uno studio pubblicato su F&D Magazine del FMI. Mauricio Soto, economista senior del Dipartimento affari fiscali del FMI, nella sua analisi sulle pensioni che spetteranno ai millennials ha sottolineato: “I giovani adulti nelle economie avanzate devono prendere misure per aumentare la loro sicurezza di reddito di pensione”.

Nell’osservare come le pensioni pubbliche abbiano svolto un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza di reddito di pensione nel corso degli ultimi decenni, Soto ha chiarito che per la generazione del nuovo millennio “la prospettiva è che le pensioni pubbliche non fornirà più grande rete di sicurezza, come hanno fatto per le generazioni precedenti”. Soto ha sottolineato che le pensioni costituiscono una grande fetta della spesa pubblica, con i costi destinati a salire a causa del progressivo invecchiamento della popolazione.

“Per affrontare i costi dell’invecchiamento, molti paesi hanno avviato la riforma delle pensioni significativi, che mirano in gran parte a contenere la crescita del numero dei pensionati, in genere, aumentando l’età pensionabile o serrando ammissibilità regole e riducendo le dimensioni delle pensioni, di solito regolando formule benefici”, ha osservato l’economista. In definitiva, “le giovani generazioni dovranno lavorare più a lungo e risparmiare di più per la pensione di raggiungere tassi di sostituzione simili a quelle dei pensionati di oggi”

Pensioni anticipate, Opzione donna.

Continua la battaglia per la proroga dello strumento per le pensioni anticipate al femminile: Opzione donna. Il Movimento Opzione donna si batte affinché Opzione donna possa essere prolungato al 2018. In un recente post il Movimento ha ribadito:” Noi vogliamo la proroga opzione donna al 2018 e non intendiamo accettare che venga effettuata una scelta tra di noi. I contributi versati in 35 anni di lavoro sono i nostri, i “contributi figurativi non versati dallo Stato per il “lavoro nero ” che tutte le donne hanno svolto per almeno 35 anni senza il sostegno dello Stato sono i nostri, la rinuncia al 25-30% dell’assegno pensionistico è la nostra, la scelta è un nostro diritto, lasciatecela esercitare!Opzione donna è un bisogno primario”.

Nel post si fa riferimento al lavoro che sta svolgendo l’On. Maria Luisa Gnecchi del Pd, membro della Commissione lavoro alla Camera per “valorizzare e tutelare i lavori di cura ai fini previdenziali svolti dalle lavoratrici nei confronti di parenti con disabilità grave”. Per il Movimento Opzione donna: “Questo grande progetto non basta per tutte le donne. Anzi amplifica la discriminazione da parte di donne nei confronti di altre donne”.

Il post prosegue sottolineando che i “risparmi per prorogare Opzione donna ci sono e che tale strumento “genera risparmio da risparmio” ed è un “investimento che produce posti di lavoro giovanile”. Il Movimento conclude:”E’ necessario reperire nell’immediato risorse (compensate nel breve termine con il pareggio dei conti per effetto della rinunzia delle donne optanti al 25- 30% del loro assegno pensionistico per l’accettazione del calcolo contributivo che produrrà poi risparmio effettivo).

Lavoro e voucher. Le ultime novità.

“Rispetto! Per il lavoro, per la democrazia, per la costituzione”. Con queste parole la Cgil scenderà in piazza sabato 17 giugno, a Roma, con una manifestazione nazionale contro la reintroduzione dei voucher. La Cgil ha deciso di organizzare tale evento “dopo che il governo, lo scorso 27 maggio, ha reintrodotto nel nostro ordinamento i voucher con un emendamento alla manovra dopo averli cancellati in vista del referendum che si sarebbe dovuto tenere il 28 maggio”.

“Il 17 giugno la Cgil torna in piazza per una grande manifestazione nazionale in piazza San Giovanni a Roma – ha commentato il Segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti sul suo profilo Facebook – e non potrebbe essere altrimenti visto quello che sta succedendo sui voucher. Un Parlamento e un governo responsabili avrebbero aperto un confronto serio con i sindacati. Questo confronto invece non c’è stato”.

“Ora la toppa è peggiore del buco – ha continuato Pedretti – e a precarietà si sta aggiungendo altra precarietà. Così non va bene. Per questo i pensionati della Cgil come sempre saranno al fianco dei lavoratori e parteciperanno in massa alla manifestazione del 17 giugno”.