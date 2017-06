Tagli capelli estate 2017, le tendenze e i trend per l’estate. Le ultime tendenze in tema di tagli di capelli per l’estate 2017 vedono in primo piano chiome fluenti, dove regnano movimento e volume, grazie a scalature super fashion sulle lunghezze. Gli hairstyle sono tutti accomunati da una regola comune: donare leggerezza, caratteristica che diventa distintiva soprattutto dei tagli particolari per i tagli di capelli medi e i lunghi.

Tagli corti estate 2017, le ultime tendenze.

Le ultime tendenze per i tagli di capelli corti vedono protagonisti i tagli di capelli corti alla garçon, con effetti scalati nella parte alta e posteriore, ed il pixie, anche nella variante long pixie. Indiscusso protagonista tra i tagli di capelli dell’estate è il bob, nelle due varianti short, geometrico, asimmetrico, scalato, oppure nella versione allungata, ossia il long bob.

Tagli capelli estate 2017: bob, long pixie o taglio cortissimo?

Tra i tagli di capelli medi bellissimo e di grande tendenza è il taglio bob geometrico, dalle linee nette e precise, accompagnato da una frangia, di ispirazione anni ’60, diventa una soluzione moderna e di grande tendenza. Altro must di stagione è taglio di capelli il long pixie, con un ciuffo più allungato, un taglio ideale per chi ama le lunghezze ma vuole mantenere la praticità di uno styling corto. La novità dell’estate in fatto di tagli di capelli saranno i tagli cortissimi, i rasati, per un dare un taglio radicale alla propria capigliatura, e per un look originalissimo e molto femminile.

