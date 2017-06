Temptation Island 2017: tutte le news, la data d'inizio e i rumors sui nuovi concorrenti

Temptation Island 2017, le ultime news. La nuova edizione del reality più amato dell’estate, ossia Temptation Island, prenderà il via il 26 giugno 2017. Come di consueto al programma prenderanno parte alcune coppie di fidanzate, che verranno separati e messi alla prova, ed alle tentazioni di ragazzi e ragazze single che vivranno con loro per circa tre settimane nel respettivo villaggio. Il programma verrà condotto da Filippo Bisciglia, che due giorni fa ha postato sul noto social Instagram delle foto con le valigie, in procinto di partire per la Sardegna.

Temptation Island 2017, le novità e i nuovi concorrenti.

Ci sarà una novità nella formula di Temptation Island 2017, a cui prenderanno parte 5 coppie e non 6 come nelle precedenti edizioni, mentre ci saranno 12 tentatori e 12 tentatrici che avranno il compito di mettere a dura prova il loro amore ed il loro rapporto. Confermata la durata, 21 giorni, e la finale per lunedì 24 luglio 2017. Secondo molti rumors, tra i concorrenti ci saranno anche Luca Onestini insieme a Soleil Sorge, e Alex Adinolfi come tentatore.

Temptation Island, le dichiarazioni di una ex concorrente.

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island 2017, Roberta Mercurio, concorrente della scorsa edizione del programma insieme al fidanzato Flavio Zerrella, scrive un post su Instagram per raccontare la sua esperienza e fare un augurio speciale alle coppie che si apprestano a fare questo percorso:”Esattamente un anno fa, chiudevo la valigia per partire alla svolta di una nuova avventura. E che avventura! Non avevo mai provato tante emozioni contrastanti nello stesso istante; adrenalina a 1000, felicità, gioia, curiosità, ma anche tanta ansia, tanta paura.

Però ad oggi, col senno di poi posso dire che partecipare a quel programma, che varcare la soglia di quel villaggio è stata la miglior cosa che mi potesse capitare al momento nella vita. Perché? Perchè non è un semplice reality “sfascia coppie” come molti di voi dicono, bensì è anche un viaggio alla ricerca di se stessi. Credetemi se vi dico che 21 giorni vissuti in quel villaggio corrispondono a mesi trascorsi nella vita reale.

Ti forma, ti sprona, ti bastona, ma allo stesso tempo ti fa crescere. E quanto mi/ci ha fatto crescere. Con ciò ad un anno dalla mia esperienza, l’augurio che voglio fare alle nuove coppie è quello di viversi al meglio questo dono che gli è stato concesso, e di ricordarsi sempre che una buona regola di vita è avere sempre il cuore un pó più tenero della testa. Io ho ascoltato quest’ultimo andando contro tutto e tutti, e dopo 365 giorni posso dirvi che io e @flavio_zerella_ ne siamo usciti PIÙ FORTI DI PRIMA”.