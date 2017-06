Uomini e donne, le ultime news: le rivelazioni di Gemma su Marco e Giorgio...

Uomini e donne, le ultime news. Gemma Galgani è felice insieme al compagno Marco Firpo. La protagonista di ‘Uomini e Donne‘ lo ha raccontato in un’intervista con il settimanale ‘DiPiù‘.”Sono innamorata e ogni giorno che trascorriamo insieme non fa che aumentare il mio amore. E poi con Marco mi diverto con poco”, ha spiegato Gemma.

Gemma racconta di non avere progetti matrimoniali: “Cerco solo serenità e benessere. Non voglio rivoluzionare né la sua vita, né la mia. Sono una donna indipendente: ho la mia casa a Torino, il mio lavoro di direttrice di sala in un teatro di Torino, non voglio la fede al dito, non voglio la convivenza. Voglio essere felice, serena”, ha detto. “Io sono più lanciata di lui; lui ha un po’ più il freno a mano tirato. Ognuno ha i propri tempi e Marco non va forzato. L’ho già imparato a mie spese”, ha aggiunto.

Uomini e donne: le rivelazioni di Gemma su Marco e Giorgio.

Infine se dovesse fare un paragone tra il rapporto con Marco e quello con Giorgio, Gemma non avrebbe alcun dubbio. “Quello che fa Giorgio mi lascia proprio indifferente. Ho capito che Marco è molto meglio di Giorgio. Con quest’ultimo c’era meno comunicazione e meno rispetto”, ha raccontato Gemma al noto settimanale.