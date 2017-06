Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime novità dal mondo del carcere. Continua lo sciopero della fame di Rita Bernardini: l’ex deputata non tocca cibo da ben 11 giorni, ma intanto la riforma penitenziaria è ancora in stand by, nonostante siano tanti i problemi da risolvere riguardanti le carceri italiane. Nonostante siano numerose le problematiche, vanno segnalate anche delle belle iniziative che vengono proposte all’interno degli istituti di pena.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 7 giugno 2017: il progetto “Alimentazione e salute” nel carcere di San Gimignano.

La casa di reclusione di San Gimignano, insieme all’Azienda Usl Toscana Sud Est, sta promuovendo un interessante progetto, “Alimentazione e salute in carcere”. Oggi, mercoledì 7 giugno 2017, dalle ore 11 alle 12 è stato organizzato un aperitivo presso il carcere di San Gimignano per discutere del progetto con i rappresentanti delle autorità giudiziarie. Obiettivo è quello di promuovere uno stile alimentare sano e corretto e sarà possibile anche redarre una dieta individuale personalizzata grazie alla disponibilità della dietista della Usl. Molta attenzione verrà posta alle patologie legate all’alimentazione, alle intolleranze. Oggi sono sempre maggiori i casi di intolleranze al glutine ed al lattosio, ed inoltre si prendono in considerazione anche diete legate ad aspetti etici e religiosi. Il progetto, inoltre, comprende la realizzazione di un orto all’interno della casa di reclusione, per tenere i detenuti impegnati in un lavoro e per far sentire loro la soddisfazione di veder crescere i prodotti delle proprie fatiche. Ci saranno, inoltre, degli incontri in cucina tra detenuti e studenti dell’Istituto superiore B. Ricasoli di Siena.