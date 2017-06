Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate della settimana del 12-16 giugno 2017 – «A… Beautiful share!» – Care fan e cari fan della madre di tutte le soap opera, il successo della nostra serie preferita – che va in onda dal lunedì al venerdì – è confermato dai dati di ascolto diffusi dalle anticipazioni e news di Beautiful: una media di circa tre milioni di telespettatori a puntata con uno share pari al 20%! Passioni, intrighi e ritorsioni continuano ad agitare la vita dei nostri beniamini e a sollecitare le nostre emozioni!

Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate della settimana del 12-16 giugno 2016 – «Una sorpresa in arrivo?»

Secondo le anticipazioni di Beautiful relative alle trame delle puntate dal 12 al 16 giugno i due eroi storici della serie – Ridge e Brooke – la faranno da protagonisti. Dopo anni e anni di matrimoni, divorzi e momentanee riappacificazioni sono sul punto di essersi divisi per sempre con le nozze della Logan. Ma è davvero così? La proposta di matrimonio di Ridge sulla tomba di Stephanie sembra aver toccato Brooke, che potrebbe fare una scelta inopinata.

Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate della settimana del 12-16 giugno 2016 – «Lo spaesamento di Bill!»

Infatti le anticipazioni di Beautiful relative alle trame delle puntate dal 12 al 16 giugno ci dicono che Bill, sicuro dell’amore di Brooke nei suoi confronti, le permetterà di parlare con Ridge del viaggio che faranno ai Caraibi per sposarsi. Spencer è felicissimo per questo traguardo importante della sua vita, ma Steffy giunta nell’ufficio dell’uomo gli dice di non sottovalutare l’opera di persuasione di suo padre Ridge. Infatti, tra lui e Brooke c’è un legame indissolubile: la Logan e Forrester si ritrovano sulla spiaggia e lui le chiede se sposare Bill Spencer sia davvero quello che vuole, soprattutto dopo tutto quello che hanno passato in tutti questi anni. La donna sembra ormai decisa a farlo e Forrester, a questo punto, pare uscirne desolato.